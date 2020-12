Gelsenkirchener Zoo trauert um Schimpansin Sita

Trauer um Sita: Die Schimpansendame ist in dieser Woche in der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen im Alter von 50 Jahren verstorben.

Die Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen trauert: Schimpansin Sita ist am Dienstag gestorben, teilte der Zoo jetzt mit. Sita war die älteste Schimpansin des Zoos: Sie wurde 50 Jahre alt.

„Nachdem sich ihr Allgemeinzustand innerhalb weniger Stunden rapide verschlechtert hatte, mussten wir sie einschläfern“, sagte Tierärztin Judith Wabnitz. Sita hat ein für Schimpansenverhältnisse sehr hohes Alter erreicht und zählte zu einer der ältesten Schimpansen in europäischen Zoos.

So lange lebte Sita im Gelsenkirchener Zoo

Geboren wurde sie am 10. Januar 1970 im Zoo Zürich, seit 2006 lebte sie in Gelsenkirchen. In der Natur erreichten Schimpansen ein Alter zwischen 30 und maximal 40 Jahren, so die Ärztin. Unter anderem aufgrund von besserer Versorgung, tierärztlicher Betreuung und dem Fehlen von Fressfeinden werden Menschenaffen und andere Tiere in Zoos oft älter als in der Natur.

Schimpansin Sita sei trotz des hohen Alters sehr fit gewesen und habe aktiv am Gruppenleben mit den anderen Schimpansen teilgenommen, berichtete eine Zoo-Sprecherin. Sie hatte ihren festen Platz in der Gruppe und hielt sich aus Streitigkeiten wie etwa Rangordnungskämpfen heraus. „Die Tierpfleger kannten sie als einen sehr gelassenen, ruhigen Menschenaffen und werden sie sehr vermissen“, so die Sprecherin.