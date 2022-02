Gelsenkirchener Zahnärztin gibt Tipps bei Behandlungsängsten

Gelsenkirchen. Die Gelsenkirchener Zahnärztin Hande Giermann erklärt, warum viele Menschen Angst vor Zahnärzten haben. Sie kalkuliert für Termine viel Zeit ein.

„Zu uns kommt alle paar Wochen ein Angstpatient. Es hat sich herumgesprochen, wie einfühlsam wir diese Menschen behandeln“, sagt Hande Giermann. Die Gelsenkirchener Zahnärztin übernahm 1999 die bereits seit 1967 bestehende Praxis ihrer Eltern in Gelsenkirchen-Erle. Sie weiß, es sind nicht wenige Menschen, die Angst vor einer Behandlung haben.

Angst vor Schmerzen und Spritzen gibt es in jeder Altersgruppe

Man muss aber zwischen einer echten Zahnarzt-Phobie (fünf bis zehn Prozent der deutschen Bevölkerung) und Personen unterscheiden, die mit einem unguten Gefühl zum Zahnarzt gehen – das betrifft zwei Drittel der deutschen Bevölkerung. „Die Angst vor Schmerzen und Spritzen gibt es in jeder Altersgruppe. Häufig geben Eltern ihre Ängste unbewusst an ihre Kinder weiter. Denn eigentlich sind Kinder die unkompliziertesten Patienten", so die 50-Jährige.

Dass Menschen gerade vor Zahnärzten besonders häufig Ängste entwickeln, erklärt sie dadurch, dass die Behandlungen den Kopf betreffen. „Das ist ein besonders sensibler Bereich. Man ist der behandelnden Person ausgeliefert und kann selbst nicht sehen, was im Mundraum passiert“, so die Zahnärztin. Um die Situation zu vereinfachen, erhalten Kinder oft einen Spiegel in die Hand. Ansonsten nimmt sie sich viel Zeit und sorgt dafür, dass die Atmosphäre stimmt und Patienten sich wohlfühlen. Lange Wartezeiten vor einer Behandlung versucht sie zu vermeiden, da gerade im Wartezimmer schnell negative Gedanken entstehen.

Schon bei Terminvereinbarung auf Ängste hinweisen

Sie rät, für eine bessere Planung direkt bei der Terminvergabe das Praxisteam auf Ängste hinzuweisen. Häufig wird bei Angstpatienten der Ersttermin lediglich zur Aufklärung und Kontrolle genutzt. Falls sie nicht den Mut finden, vorbeizukommen, nimmt Hande Giermann sich die Zeit und ruft auch mal persönlich an. Vertrauen und ein sicheres Gefühl ist für sie besonders wichtig. Schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit und ein jahrelanges Aufschieben eines Zahnarztbesuches verstärken Ängste häufig. Immer wieder hat die Zahnärztin auch Patienten, die sich aufgrund von schlechten Zähnen schämen. Ihr Appell: „Kommt und traut Euch! Wenn man den richtigen Zahnarzt findet, klappt es auch.“

Die Zahnärztin arbeitet auch mit einem Anästhesie-Team zusammen. Vollnarkosen und Sedierungen – Dämmerschlaf, bei dem der Patient zwar ansprechbar ist, aber keine Angst und Schmerzen spürt – sind möglich. Die Kosten dafür werden aber lediglich in Sonderfällen von den Krankenkassen übernommen. Generell rät Giermann Patienten, alle sechs Monate die Zähne kontrollieren zu lassen und eine professionelle Zahnreinigung durchzuführen. Bei Kindern sollten Zähne ab dem zweiten Lebensjahr regelmäßig überprüft werden.

