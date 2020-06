Gelsenkirchener Wohnungsprüfer decken schwere Mängel auf

Die ELE sperrte nach Kontrollen des Interventionsteams einen Stromzähler in der Cherukerstraße in Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen. Foto:

Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen. In Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen kamen bei Wohnungsprüfungen schwere Mängel ans Licht. Um was es bei den Kontrollen in zwei Straßen ging.

Das Interventionsteam EU-Ost der Stadt Gelsenkirchen hat nach Hinweisen aus der Bevölkerung und aufgrund eigener Erkenntnisse am vergangenen Donnerstag, 26. Juni, zwei Häuser in der Cheruskerstraße und Germanenstraße in Bulmke-Hüllen überprüft.

Das gemischte Team aus Kommunalem Ordnungsdienst (KOD), Baubehörde und Wohnungsaufsicht, Arbeitsverwaltung, Polizei, Stromversorger und Sprachmittlern führte dabei umfangreiche Kontrollen durch. In der Cheruskerstraße wurde durch das IAG ein Fall von Sozialleistungsmissbrauch festgestellt. Die ELE sperrte wegen Energierückständen ein Stromzähler. Durch den illegalen Ausbau eines Trockenbodens zu Wohnzwecken, wird durch die Bauordnung ein Verfahren zur Nutzungsuntersagung eingeleitet.

Gelsenkirchen: Gaszähler ausgebaut

In der Germanenstraße baute die ELE aufgrund hoher Rückstände den Gaszähler für die Zentralheizung aus. Der damit verbundene Ausfall der Heizungsanlage für beide Gebäudeteile werde durch die Wohnungsaufsicht in einem Verfahren aufgenommen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Da in sämtlichen Wohneinheiten die Rauchwarnmelder fehlten, wird gegen den Eigentümer ein Verfahren eingeleitet.

Zudem hat der Verkehrsüberwachungsdienst im unmittelbaren Umfeld der Gebäude 18 Verkehrsverwarnungen ausgesprochen sowie ein Fahrzeug wegen verkehrsbehindernden Parkens abgeschleppt. Bei einem Fahrzeug wurden wegen fehlendem Versicherungsschutz die Kennzeichen sichergestellt. Auf den Halter kommt ein Bußgeldverfahren wegen Abstellens eines nicht fahrbereiten Fahrzeugs zu.