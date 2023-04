Gelsenkirchener wird mit Eisenstangen niedergeknüppelt

Gelsenkirchen-Resse. Mit Eisenstangen niedergeschlagen wurde ein Mann in Gelsenkirchen. Polizeibeamte leisteten dem Schwerverletzten Erste Hilfe. Fünf Festnahmen.

Nach einem brutalen Angriff mit Eisenstangen auf einen Gelsenkirchener hat die Polizei fünf Tatverdächtige festgenommen.

Schwere Kopfverletzung durch Schläge mit Eisenstangen – Gelsenkirchener in Klinik

Der 33-jährige Gelsenkirchener ist am Sonntag, 9. April, gegen 16.10 Uhr an seiner Wohnadresse an der Ahornstraße im Stadtteil Resse von mehreren Männern mit Eisenstangen angegriffen, niedergeknüppelt und schwer am Kopf verletzt worden. Die herbeigerufenen Polizisten leisteten dem Opfer Erste Hilfe, der Rettungsdienst brachte den Verletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Tatverdächtigen flüchteten vor dem Eintreffen der Polizei vom Tatort, sie wurden bei der umgehenden Fahndung durch weitere Einsatzkräfte festgenommen. Nach Angaben von Behördensprecher Florian Mühlenbrock handelt es sich um „fünf Tatverdächtige“. Die Ermittler gehen davon aus, „dass sich Opfer und Angreifer kennen“. Dafür spricht, dass die Angreifer zur Wohnadresse ihres Opfers fuhren.

Nähere Angaben zur Motivlage und zu den Tatverdächtigen, darunter das Alter, oder ob die Angreifer polizeibekannt sind durch vorangegangene Straftaten, mochte die Polizei aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht machen. Zur Begründung hieß es, dass noch unklar sei, ob und wie viele Tatverdächtige insgesamt zu den fünf Festgenommenen gehörten.

