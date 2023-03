Nach einem Einsatz wegen einer Schlägerei am Samstag, 25. März, hat die Gelsenkirchener Polizei einen 37-jährigen Mann in Gewahrsam gesteckt.

Blaulicht Gelsenkirchener will Polizistin schlagen, endet in Gewahrsam

Gelsenkirchen-Buer. Zwei an einer Schlägerei beteiligte Männer sind gegenüber Gelsenkirchener Einsatzkräften aggressiv geworden. Einer landet in der Zelle.

Nach einem Einsatz wegen einer Schlägerei am Samstag, 25. März, hat die Gelsenkirchener Polizei einen 37-jährigen Mann in Gewahrsam gesteckt. Der Mann, ein Beteiligter, hatte unter anderem gegen eine Polizistin die Faust erhoben.

Gelsenkirchener (37) landet nach Beleidigungen und Widerstand in Polizeizelle

Zeugen hatten am Samstag gegen 20 Uhr die Polizei wegen einer Schlägerei auf dem Goldbergplatz in Buer alarmiert. Bei Eintreffen der Beamten war von der Schlägerei aber nichts mehr zu sehen. Zeugenhinweise führten die Einsatzkräfte schließlich zu zwei Beteiligten, einen 31-jährigen sowie einen 37-jährigen Gelsenkirchener. Die Beamten trafen auf das Duo in der Straßenbahnlinie 301 in Höhe der Horster Straße/Düppelstraße.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Bei der Befragung beleidigte einer der beiden Männer die Beamten. Nachdem das Duo zur weiteren Befragung aus der Bahn ausgestiegen war, versuchte der 37-Jährige zu flüchten, er konnte aber durch eine Beamtin festgehalten werden. Der Gelsenkirchener erhob daraufhin die Faust gegen die Beamtin, weshalb ihn die Einsatzkräfte auf dem Boden fixierten. Selbst da stieß er noch Beleidigungen gegen die Einsatzkräfte aus. Auch sein Begleiter wurde nun aggressiver.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten kam der 37-Jährige in Gewahrsam. Die Beamten blieben unverletzt. Die Hintergründe der Schlägerei müssen noch ermittel werden.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen