Gelsenkirchener Weihnachtsmenü: Hier gibt es die Rezepte

Stefan Opgen-Rhein, Koch im Gelsenkirchener Restaurant „GEwölbe“, hat sich für die WAZ das Weihnachtsmenü 2023 ausgedacht. Hier sind die Rezepte zum Nachkochen – alle Angaben sind für jeweils vier Personen berechnet.

Vorspeise: Avocado-Törtchen mit mariniertem Lachs und Petersilienwurzel

Die Vorspeise: Avocado-Törtchen mit mariniertem Lachs und Petersilienwurzel. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

2 Avocados

3 Tomaten

Tomatenessig

Crème fraîche

Limettensaft

Olivenöl

8 Stücke Lachs (à ca. 50 Gramm)

500 Gramm Petersilienwurzel

100 Gramm Butter

Die Avocados schälen, würfeln, mit Salz, Pfeffer, Limettensaft und Olivenöl würzen. Die Tomaten enthäuten und entkernen, anschließend in feine Würfel schneiden und zur Avocado geben, alles mit Tomatenessig ein wenig verfeinern. Etwas Crème fraîche als Nocke obenauf gibt dem Ganzen noch etwas Süße.

Die Lachsstücke jeweils mit drei Teilen Salz und einem Teil Zucker würzen und bei 60 Grad Umluft für ca. zehn Minuten in den Ofen geben.

Petersilienwurzel schälen und weichkochen. Mit Butter pürieren und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Alles auf einem Teller anrichten.

Hauptgang: Kalbsinvoltini Surf and Turf

vier parierte Kalbssteaks aus dem Rücken (ca. 150 Gramm pro Portion)

vier Scheiben Parma-Schinken

50 Gramm Rucola

eine Möhre

100 Gramm Frischkäse

zwölf Garnelen (Black Tiger)

Die Kalbssteaks zwischen zwei Frischhaltebeutel legen, plattieren, mit Frischkäse einstreichen und den Schinken darauf legen.

Die Möhre schälen, in schmale Streifen schneiden und zusammen mit dem Rucola und den Garnelen auf die vier Rouladen verteilen. Alles mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Das Fleisch nun rollen, von außen mit je einem Zweig Thymian und Rosmarin belegen und in Klarsichtfolie rollen, anschließend einzeln vakuumieren (übernimmt der Metzger). Im Umluftofen im Wasserbad bei 60 Grad 30 Minuten pochieren, anschließen kaltstellen. Die Rouladen können bis zu sieben Tage vorher zubereiten werden.

Zur Fertigstellung einfach auspacken, anbraten und bei 150 Grad Umluft im Backofen für acht Minuten garen.

Gemüsebeilage:

Je 50 Gramm geschälte Möhren, Sellerie und Zwiebel

eine Orange

eine Zitrone

300 Gramm Tomaten

etwas Knoblauch

Weißwein

Thymian

Olivenöl

Salz, Pfeffer, Zucker

Das Wurzelgemüse und den Knoblauch in feine Würfel schneiden und in einem Topf bei mittlerer Hitze in Olivenöl leicht Farbe nehmen lassen.

Den Strunk aus den Tomaten schneiden, und diese kurz in kochendes Wasser geben, bis sich die Haut löst. Nun die Haut entfernen, die Tomate achteln und in den Topf geben.

Den Thymian hacken, von den Zitrusfrüchten Zesten ziehen und die Früchte pressen. Alles zusammen mit in den Topf geben und aufkochen. Das Ganze bei geschlossenem Deckel 30 Minuten köcheln lassen, danach den Deckel entfernen und auf die gewünschte Konsistenz reduzieren lassen.

Zusammen mit den Kalbsinvoltini auf einem Teller anrichten.

Nachspeise: Lebkuchenparfait

Zum Nachtisch gibt es Lebkuchenparfait. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

150 Gramm Eigelb

100 Gramm Zucker

50 Gramm Lebkuchengewürz

75 ml Amaretto

1 Liter Sahne

200 Gramm Lebkuchen

4 Pflaumen

Zur Deko: Beeren

Eigelb, Zucker, Lebkuchengewürz und Amaretto in eine Küchenmaschine geben und bei mittlerer Stufe ca. zehn Minuten aufschlagen, bis eine cremige Konsistenz erreicht ist.

Die Sahne steif schlagen. Den Lebkuchen zerbröseln, etwas für die Deko zurückstellen. Sahne und Lebkuchen vorsichtig mit der Eimasse verrühren und in eine Muffinform geben. Etwa 24 Stunden im Froster frieren lassen.

Die Pflaume in schmale Streifen schneiden, auffächern, mit Zucker überstreuen und, wenn vorhanden, mit einem Brenner abflämmen. Alternativ können die Pflaumenscheiben auch in der Pfanne mit Zucker karamellisiert werden.

Das Parfait mit den Pflaumen auf einem Teller anrichten, mit Beeren und Lebkuchenbröseln dekorieren.

