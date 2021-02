Gelsenkirchener Wehr löscht verkohltes Essen auf dem Herd

Angebranntes Essen hat am Freitag, 26. Februar, in Gelsenkirchen einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Der Mieter wurde von Rettungskräften versorgt.

Gelsenkirchen-Schalke. Angebranntes Essen hat in Gelsenkirchen einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Der Mieter wurde von Rettungskräften versorgt.

Verbranntes Essen war der Grund für einen Feuerwehreinsatz am frühen Freitagmorgen, 26. Februar, in Gelsenkirchen-Schalke.

Brandgeruch und piepsender Rauchmelder alarmierten Gelsenkirchener Mieterin

Gegen 4.50 Uhr meldete sich die Mieterin einer Wohnung an der Schalker Straße in der Feuerwehrleitstelle. Sie berichtete von Brandgeruch und dem schrillen Piepen eines ausgelösten Heimrauchmelders aus der Wohnung im Erdgeschoss. Einheiten der Wache Altstadt, Heßler und Buer wurden entsandt und trafen kurze Zeit später an der Einsatzstelle ein.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Bereits im Hausflur war der Geruch von verbranntem Essen wahrnehmbar. In der Wohnung trafen die Feuerwehrmänner auf den Mieter, er war ansprechbar. Die Kräfte des Rettungsdienstes nahmen sich ihm an. Verletzungen konnten aber nicht festgestellt werden. Er verblieb auf eigenen Wunsch vor Ort.

Nachdem der Topf mit den verkohlten Essenresten abgelöscht und die Wohnung gelüftet war, konnte die Einsatzstelle dem Wohnungsinhaber übergeben werden.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!