Gelsenkirchener von bewaffnetem Duo geschlagen und beraubt

Gelsenkirchen-Buer. In Buer wurde ein 38-Jähriger Gelsenkirchener mit einem Messer bedroht, geschlagen und ausgeraubt. Gesucht werden zwei ca. 25 Jahre alte Täter.

Mit einem Messer bedroht, geschlagen und schließlich ausgeraubt wurde ein 38 Jahre alter Gelsenkirchener am Freitag im Stadtteil Gelsenkirchen-Buer. Die Täter flohen mit seiner Geldbörse.

Gegen 12 Uhr hielt der 38-jährige mit seinem Fahrrad auf der Buschgrundstraße in Höhe des Grünstreifens an. Von hinten näherten sich ihm laut Polizei plötzlich zwei unbekannte, etwa 25 Jahre alte Männer. Während ein Täter das Opfer mit einem Messer bedrohte, schlug der zweite Täter dem 38-Jährigen ins Gesicht, worauf er zu Boden ging. Anschließend wurde er aufgefordert, sein Bargeld auszuhändigen. Nachdem der Mann sein Portemonnaie ausgehändigt hatte, flohen die Täter in Richtung Bachstraße. Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben erfolglos.

Beide Gesuchten sind rund 1,80 bis 1,85 Meter groß, haben laut Beschreibung des Opfers eine kräftige Statur und sprachen gebrochenes Deutsch. Ein Täter war bekleidet mit einem roten T-Shirt mit hellen Streifen auf der Brust. Er hatte seine dunklen lange Haare zum Zopf gebunden und an den Seiten kurz rasiert. Er trug eine hellblaue medizinische Maske. Der zweite Täter, der das Messer in der Hand hielt, war mit einen schwarzen T-Shirt bekleidet, hatte kurze dunkle Haare und trug ebenfalls eine hellblaue medizinische Maske. Hinweise an dei Polizei: 0209 3650

