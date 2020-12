Gelsenkirchener verursacht Unfall und flüchtet durch Hassel

Gelsenkirchen-Hassel Ein Gelsenkirchener dachte offenbar, dass niemand seinen Unfall bemerkt hatte. Doch so kam ihm die Polizei auf die Schliche.

Einen Unfall verursacht hat in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Autofahrer in Gelsenkirchen-Hassel. Gegen 1.50 Uhr hatten Zeugen die Polizei gerufen. Ein weißer SUV war an der Wiebringhausstraße frontal in einen geparkten Mercedes gekracht. Statt

auszusteigen, hatte setzte der Mann im SUV aber seine Fahrt fortgesetzt.

Bei dem Aufprall hatte sein Wagen allerdings das vordere Nummernschild verloren, so dass es den Beamten möglich war, umgehend die Halteranschrift des Unfallfahrers zu

ermitteln. Dort trafen sie den Fahrer, bei dem sie im Gespräch Alkoholgeruch

feststellen konnten, dann auch an. Der 40-Jährige musste für eine Blutprobe mit

zur Wache kommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

