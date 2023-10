Gelsenkirchener versetzt laute Kinder mit Waffe in Angst

Gelsenkirchen-Beckhausen. Mit einer Pistole hatte ein Gelsenkirchener zwei Mädchen im Treppenhaus zur Ruhe ermahnt. Polizei wurde in der Wohnung gleich mehrfach fündig.

Ein Mann hat laut Polizei Gelsenkirchen am späten Montagnachmittag zwei Mädchen (13 und 14) in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Ellinghorst mit einer Waffe in Angst und Schrecken versetzt und einen Polizei-Einsatz mit mehreren Streifenwagen provoziert. Die Jugendlichen waren dem 54-Jährigen offenbar zu laut gewesen.

Der in dem Haus lebende Mann hatte die Mädchen nach deren Darstellung gegen 17.10 Uhr im Treppenhaus zur Ruhe ermahnt und dabei mit einer Pistole hantiert. Kurz darauf war ein lauter Knall zu hören, weshalb das Duo laut Polizei von einer Schussabgabe ausging und fluchtartig das Gebäude verließ.

Gelsenkirchener Polizei findet verbotene Gegenstände in der Wohnung des 54-Jährigen

Die alarmierten Polizeibeamten trafen den Gelsenkirchener vor Ort an und fixierten ihn in seiner Wohnung mit Handfesseln. In den Räumen stellten die Polizisten die beschriebene Pistole, weitere Waffen und verbotene Gegenstände fest. Sie brachten ihn zur Polizeiwache und nahmen ihn in Gewahrsam.

Da der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gehandelt hatte, nahm ihm ein Arzt eine Blutprobe ab. Bei der Spurensuche im Treppenhaus wurden keine Patronenhülsen und Einschusslöcher gefunden. Die in der Wohnung befindlichen gefährlichen Gegenstände wurden sichergestellt.

