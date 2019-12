Gelsenkirchen-Resse. Ein Mann aus Gelsenkirchen muss für ein Vierteljahr ins Gefängnis. Am Donnerstag nahm die Gelsenkirchener Polizei den 37-Jährigen fest.

Gelsenkirchener Verkehrssünder muss für drei Monate in Haft

Fahren ohne Führerschein

Für drei Monate in die Justizvollzugsanstalt musste ein 37-Jähriger, den die Gelsenkirchener Polizei am Donnerstag, 12. Dezember, gegen 9 Uhr, an der Viktoriastraße in Resse festnahm. Gegen den Mann aus Gelsenkirchen lag ein Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vor. Außerdem hatte er bei seiner Festnahme Betäubungsmittel dabei, ihn erwartet nun noch ein neues Verfahren.