Gelsenkirchener Verein hilft bei Terminbuchung für Impfung

Die Buchung eines Corona-Impftermins per Internet kann schwierig sein – vor allem für ältere Menschen. Ein Gelsenkirchener Verein bietet jetzt Unterstützung an.

Gelsenkirchen-Beckhausen. Am Montag beginnen in Gelsenkirchen die Corona-Impfungen für Menschen über 80. Weil das Prozedere nicht einfach ist, bekommen Senioren Hilfe.

Viele Seniorinnen und Senioren der Jahrgangsgruppe 80 plus haben in diesen Tagen die Einladung zur Impfung gegen das Coronavirus erhalten. „Leider wird den älteren Mitbürgern dafür zugemutet, sich um die Termine selbst zu kümmern“, beklagt Ingrid Husmann vom Quartierstreffpunkt Schaffrather Mitte. Daher bietet der Verein jetzt Hilfe an.

Vor allem die Terminvergabe per Internet stelle für viele ältere Menschen ein Problem dar, findet Ingrid Husmann. „Mit den neuen Medien ist diese Generation überwiegend nicht vertraut“, sagt sie. Oft fehle auch ein Internetzugang oder ein Mobiltelefon, auf welches ein Zugangscode für die Terminvergabe gesendet werden kann. „Außerdem ist das Zeitfenster für die Nutzung des Zugangscodes für viele ältere Menschen zu kurz“, so Husmann weiter.

So funktioniert das Angebot in Gelsenkirchen-Beckhausen

Im Ortsteil Schaffrath bietet das Team vom Quartierstreffpunkt daher Hilfe an. Dort kümmern sich die ehrenamtlich Aktiven online um einen Impftermin. „Schneller geht es deshalb aber auch nicht“, erklärt Ingrid Husmann.

Wer in Schaffrath oder Beckhausen wohnt und keine Angehörigen, Freunde oder Nachbarn hat, die bei der Online-Terminvergabe helfen können, kann sich telefonisch im Quartierstreffpunkt Schaffrather Mitte melden. Unter der Telefonnummer 0209 95905294 schaltet sich der Anrufbeantworter ein. Dann kann man seinen Namen, seine Telefonnummer und das Stichwort „Impftermin“ nennen. „Der Anrufbeantworter wird täglich abgehört“, erläutert Ingrid Husmann, „unsere Mitarbeiter rufen dann zurück.“ Selbstverständlich werde der Datenschutz gewährleistet und der Service sei kostenlos.