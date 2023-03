Gelsenkirchener unterstützen Projekt für Kinder in Hatay

Gelsenkirchen/Hatay. Die türkische Provinz Hatay wurde bei den Erdbeben zerstört. Spenden aus Gelsenkirchen kommen Kindern zugute. Das erlebt unser Reporter vor Ort.

Der kleine Emre hält einen leeren Joghurtbecher in der Hand und wartet geduldig darauf, dass er an der Reihe ist. Der Duft der frischen Linsensuppe hat sich schnell im Viertel verbreitet und so kommen immer mehr Kinder und Erwachsene, die ein, zwei Kellen und ein Laib Brot mitnehmen wollen. Ehrenamtliche Helfer haben das Essen aus den Spenden zubereitet, die von überallher aus der Türkei und aus vielen Ecken der Welt hierhergebracht werden. Emre nimmt die warme Mahlzeit dankend entgegen und verschwindet mit einem Lächeln in einem Zelt – seinem Zuhause.

Drumherum liegen unzählige Gebäude in Schutt und Asche, tragen Bagger unvorstellbar große Mengen Geröll weg – dazwischen immer wieder auch Kleidung, Spielzeuge, Bücher, Familienfotoalben, die Reste eines früheren Lebens, die Trümmer einer zerstörten Heimat.

Die Erdbeben, die am 6. Februar 2023 und in den Tagen und Wochen danach weite Teile im mittleren Osten der Türkei und im Norden Syriens erschütterten, haben Provinzen wie Hatay zu großen Teilen zerstört. Zehntausende Menschen sind unter den Trümmern der Häuser gestorben, unzählige haben mit dem wenigen, das ihnen geblieben ist, ihre Heimat verlassen und Zuflucht bei Verwandten überall in der Türkei gesucht. Nachts wirken diese Orte wie Drehorte apokalyptischer Horrorfilme. In keinem Haus brennt Licht, niemand schläft in den Gebäuden. Die Menschen ziehen die Zelte vor, weil sie Angst haben, dass ein neuerliches Beben dieses Mal auch ihr Haus zum Einsturz bringen und sie darunter begraben könnte.

Täglicher Kampf mit den Folgen der Erdbeben

Die, die geblieben sind, kämpfen täglich mit den Folgen der schlimmsten Naturkatastrophe in der Region, an die sich die Menschen hier erinnern können. Binnen Minuten hat sich ihre Welt für immer verändert. So wie die von Cem A.. Der junge Mann hat es mit seinen Schwestern und seiner Mutter unbeschadet aus der Wohnung geschafft, als die Erde bebte und Schränke und Regale in ihrer Wohnung zum Umstürzen brachte. In ihren Nachthemden standen sie in der eisigen Kälte dieses 6. Februars, als um sie herum die Häuser einstürzten. Freunde, Nachbarn, Frauen, Männer, Kinder schrien um ihr Leben.

Unzählige Gebäude sind eingestürzt und selbst die, die unbeschadet wirken, werden von den Menschen kaum betreten. Foto: Sinan Sat / WAZ

Cem brachte seine Familie in Sicherheit, um gleich danach nach seiner Verlobten und ihrer Familie zu suchen. „Das Handynetz war zusammengebrochen, die Straßen glichen einem Schlachtfeld“, erinnert sich der junge Mann. Mit großer Mühe schleppt er sich einige Kilometer bis zu dem sechsgeschossigen Haus, in dem seine Verlobte und ihre Familie leben. „Als ich dort ankam, war es bereits wie ein Kartenhaus in sich zusammengefallen“. Cems Verlobte lebt, sie hat es rechtzeitig aus dem Haus geschafft, doch sie sucht verzweifelt nach ihren Geschwistern, ihren Eltern, ihrem Onkel und seiner Familie.

Mit den wenigen Alltagsgegenständen, die Cem in diesen Minuten und den Stunden nach dem Beben finden kann, wird er zwei der Geschwister seiner Verlobten noch aus den Trümmern retten können. Beide erleiden schwerste Verletzungen, werden noch nach mehr als einem Monat in Krankenhäusern behandelt. Einem der Kinder werden die Ärzte bald ein Bein abnehmen müssen.

Für den Vater der Familie kommt jede Hilfe zu spät, die Mutter können sie nach etlichen Stunden befreien, doch sie erliegt schnell den Folgen ihrer Verletzungen. Cems Verlobte verliert noch weitere Familienmitglieder, die allesamt in diesem Haus lebten. Cem, seine Verlobte, Verwandte und Freunde - sie alle trauern, sind für immer gezeichnet.

Trauer, Wut und Hoffnung in Samandag

Es gibt niemanden hier in Antakya, in Defne, in Samandag und den vielen, vielen anderen Städten und Dörfern, der nicht mindestens einen nahen Angehörigen oder einen Freund verloren hat. Sie sind wütend und klagen, dass die staatlichen Hilfskräfte viel zu spät gekommen seien, mancher ist verzweifelt, viele sind ratlos. Doch da sind auch die vielen, die trotzdem oder gerade deshalb mitanpacken, die ein neues Leben, ein neues Zuhause, eine Zukunft aufbauen wollen – inmitten dieser gewaltigen Zerstörung.

Auch ein wenig Spiel und Abwechslung, um die Folgen der schweren Erdbeben zu verarbeiten, bietet die Lehrergewerkschaft in ihrem Zelt. Foto: Egitimsen

Dazu zählt etwa „Egitimsen“, die Lehrergewerkschaft, die in Samandag und in vielen anderen Städten in notdürftig hergerichteten Zelten Kindern Unterricht erteilt, die sich nach ein wenig Normalität sehnen. Da sind die Spielstunden, bei denen Lehrer und Psychologen ehrenamtlich Zeit mit Vorschul- und Grundschulkindern verbringen und versuchen, spielerisch das Erlebte zu verarbeiten.

Kinder, wie der kleine Emre, der sich eben noch eine warme Suppe abgeholt hat und nun mit seiner Familie, ganz in der Nähe der Zelte der Lehrergewerkschaft lebt. Für ihn und für alle anderen Altersklassen haben sie hier Bücher zusammengetragen, Stifte und Blöcke bereitgelegt und noch einiges mehr. „Wir sind sehr dankbar“, sagt der Ortsvorsitzende der Gewerkschaft, Cünneyt Kayikci, während er aus einem kleinen Pappbecher schwarzen Tee trinkt und auf die zerstörte Stadt hinunterschaut.

Unterstützung aus Gelsenkirchen und von der FUNKE Mediengruppe

Dankbar, weil seine Kollegen und er Unterstützung von vielen freiwilligen Helfern erfahren, „damit wir den Kindern noch besser helfen können. Mit den Spenden aus Gelsenkirchen werden wir für unsere Kinder nun noch mehr Angebote machen können, weitere Projekte realisieren. Wir werden den Kindern und Jugendlichen zum Beispiel Theater- und Schachkurse anbieten, unser Nachhilfe- und das spielpsychologische Angebot erweitern können und Unterrichtsmaterial für die Bedürftigsten kaufen“, zählt Kayikci auf, was die Lehrergewerkschaft mit dem Geld vorhat, das nach einem Spendenaufruf der Gelsenkirchener Ender Ulupinar und Sinan Sat zusammengekommen ist.

Auch die FUNKE Mediengruppe, zu der die WAZ gehört, zählt zu den vielen Spendern. Unterstützt werden auch Studenten, die sich ein Studium sonst nun nicht mehr leisten könnten, und auch die Anschaffung von Containern soll realisiert werden, weil sie mehr Raum und Komfort bieten als die Zelte, in denen die Lehrergewerkschaft ihre Projekte zur Zeit notgedrungen anbietet.

Auf jede Nacht folgt ein Morgen

WAZ-Reporter Sinan Sat in Samandag. Foto: Serif

„Es muss irgendwie weitergehen“, sagt Cem A. mit ruhiger, tiefer Stimme, während er an seinem schwarzen Tee nippt. „Ich weiß noch nicht wie genau, aber es muss weitergehen, damit wir, damit die Kinder, damit Hatay eine Zukunft hat.“ Cem, seine Freunde, die noch da sind und ein paar Verwandte sitzen noch eine ganze Weile an einem kleinen Tisch am Straßenrand. Hinter ihnen klettern ein paar Katzen in das Wrack eines zerstörten Autos. Und dann wird es wieder dunkel, die Nacht bricht herein, eine unheimliche Stille und Dunkelheit legt sich über die Stadt.

Die Menschen legen sich mit der Gewissheit in ihre Zelte, dass auf jede Nacht ein Morgen folgt. Und dann werden sie weiter Schutt beiseite räumen, Essen kochen und verteilen und versuchen, Kindern wie Emre ein neues normales Leben zu bereiten.

