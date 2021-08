Gelsenkirchener Unternehmen übernimmt Mensa in Haus Heege

Gelsenkirchen-Buer. Die Mensa im Gelsenkirchener Haus Heege wird zum neuen Schuljahr von der Awo übernommen. Dort werden auch Menschen mit Handicap beschäftigt.

Die Verpflegung der Bewohner von Haus Heege ist wieder gesichert: Die „Awo Service GmbH“, ein Gelsenkirchener Integrationsunternehmen, hat jetzt die Mensa in dem Seminar- und Gästehaus nahe der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen übernommen. Das teilten Awo und Haus Heege mit.

Haus Heege ist unter anderem ein Wohnheim für Schüler, ein Ort für Workshops und Seminare sowie ein Freizeit- und Urlaubsort. Unter der Trägerschaft der GGW in den 80er- und 90er-Jahren gebaut, bietet es in 174 Doppelzimmern Platz für 348 Bewohner und beschäftigt aktuell 22 Mitarbeiter.

Das bietet die Einrichtung in Gelsenkirchen-Buer

Das Gästehaus beherbergt Schüler des Hans-Schwier-Berufskollegs, das sich in der unmittelbaren Nachbarschaft befindet. In Unterrichtsblöcken werden im Berufskolleg insgesamt 20 verschiedene Berufe schulisch ausgebildet, unter anderem Steinmetze, Stuckateure oder Schädlingsbekämpfer. Die Schüler sind zwischen 16 und 23 Jahre alt und bleiben in der Regel zwei bis vier Wochen vor Ort. Das Haus Heege sorgt für Unterkunft, Verpflegung und Betreuung in dieser Zeit. Zum Freizeitangebot gehören unter anderem eine Bundeskegelbahn und ein eigener Kraftraum.

Die Mensa in Haus Heege. Foto: ggw

Ein besonderes Merkmal ist die pädagogische Betreuung. „Die Schüler finden hier vertrauensvolle Kontaktpersonen“, sagt Einrichtungsleiter Michael Schröder. „Das sind junge Leute, viele sind zum ersten Mal von zu Hause weg und absolvieren hier in Gelsenkirchen ihren Blockunterricht“.

Bei der Awo arbeiten Menschen mit Handicap

Und natürlich gibt es eine Mensa: Die wird zum Schuljahresbeginn 2021 von der Awo Service GmbH übernommen. Drei Mahlzeiten täglich werden angeboten. „Wir sind froh, dass wir ein Gelsenkirchener Unternehmen für die Übernahme der Mensa im Haus Heege gefunden haben“, sagt Stefan Eismann, Prokurist und Leiter der Hausbewirtschaftung der GGW. „Uns ist es ein wichtiges Anliegen, die lokale Wirtschaft zu unterstützen, und mit der Awo haben wir den perfekten Partner, passend zum Konzept von Haus Heege, an unserer Seite“.

Seit über neun Jahren betreibt die Awo Service GmbH als Integrationsunternehmen Personalkantinen, Bistros und bewirtet Veranstaltungen mit bis zu 1000 Personen auch im externen Cateringbereich. Als Integrationsunternehmen sind mindestens 40 Prozent der Mitarbeitenden Menschen mit Handicap – die meisten sind unbefristet und sozialversicherungspflichtig das erste Mal am Arbeitsmarkt beschäftigt. Die Awo stellt aus dem bestehenden Haus-Heege-Team sieben Mitarbeiter und zusätzlich vier Mitarbeiter mit Handicap ein.

