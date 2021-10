Gelsenkirchener Unterführung soll von Tauben befreit werden

Ein Schild mit „Bitte nicht füttern“ steht wegen der Tauben auf dem Heinrich-König-Platz in Gelsenkirchen. Viele Vogelfreunde halten sich nicht daran, regelmäßig werden Brotkrumen und Futter ausgestreut. Taubendreck sorgt dann für Ärger und viel Reinigungsarbeit. So auch an der Bokermühlstraße.