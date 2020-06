Gelsenkirchener Talkrunde beleuchtet das Schalker Leitbild

Was bleibt vom Schalker Leitbild beim Blick dahinter, fragt die Talkrunde an der Trinkhalle am Flöz in Gelsenkirchen.

Ückendorf. Mit Trinkhalle Talk ist ein neues Medienformat in Gelsenkirchen an den Start gegangen. Schauplatz ist die Trinkhalle am Flöz in Ückendorf.

Ein neues Medienformat für die Region ist mit Trinkhalle Talk aus Ückendorf an den Start gegangen. Es wird sich mit Themen aus Wirtschaft, Politik und Kultur beschäftigen. Die Gesprächsrunden werden live gestreamt und sind anschließend online verfügbar. Den Anfang machte die Beschäftigung mit dem „System Tönnies“. Die Juristin Kornelia Toporzysek war im Schalker Ehrenrat, als die rassistische Äußerung von Clemens Tönnies verhandelt wurde. Kurz danach ist sie zurückgetreten und sprach nun zum ersten Mal öffentlich darüber. Mit dabei waren Markus Peick, Buchautor, Fan und Allesfahrer, Tom Gawlig, Fan und Inhaber der Trinkhalle am Flöz in Ückendorf. Die Redaktion übernimmt Michael Voregger, die Produktion die Perspektive Medienproduktion aus Gelsenkirchen als Partner.

Voregger beschreibt: „Es geht dabei nur am Rande um Fußball. In den Augen vieler Fans hat sich Schalke 04 zusehends von seinen Grundsätzen entfernt. Im Leitbild geht es zum Beispiel um Toleranz, soziale Verantwortung und den Einsatz gegen Rassismus. Wir haben uns mit den Hintergründen beschäftigt, warum es so weit gekommen ist.“ Das Video kann hier abgerufen werden: https://youtu.be/A52SdTXh3-o