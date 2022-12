Gelsenkirchener Swingfoniker laden zum Adventskonzert

Gelsenkirchen. Adventliche Gesänge von Klassik über heimisches Liedgut bis zu Popmusik stehen beim Konzert der Swingfoniker in Gelsenkirchen auf dem Programm.

Zum traditionellen adventlichen Konzert laden die Swingfoniker aus Gelsenkirchen am 3. Adventssonntag, 11. Dezember, ab 18 Uhr in die Christuskirche in Bismarck am Trinenkamp 46. Es ist bereits das 20. Konzert in der Bismarcker Kirche, der ungewöhnliche Chor, der einst aus dem Erler Kinderchor hervorging, feierte in diesem Jahr bereits sein 30-jähriges Bestehen. Die Konzerte des Chors zählen längst zum festen Adventsprogramm, nicht allein in Gelsenkirchen.

+++ Sie wollen mehr aus Gelsenkirchen erfahren? Lesen Sie hier mehr Artikel und Reportagen oder abonnieren Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook! +++

40 Sängerinnen und Sänger sorgen an dem Abend mit einem breiten weihnachtlichen Programm, das Genres mühelos überschreitet. Von festlich-klassischem von Händel und Verdi über heimisch-traditionelles Liedgut bis hin zu modernen, internationalen Klassikern reicht das Repertoire mit teilweise sechsstimmigen Arrangements. Allerdings ist nicht nur Zuhören angesagt, sondern auch eigenes Mitsingen ist bei heimischen Weisen erwünscht.

Vorverkauf und Abendkasse

Für programmatische Abwechslung an dem Abend sorgen die Männerformation des Chores und das Damen-Trio Klang Pur mit beschwingtem Weihnachts-Pop. Auch diesmal rechnen die Swingfoniker und Chorleiter Lutz Peller mit einem echten Heimspiel in der Kirche. Der Eintritt für den Abend kostet 10 Euro.

Karten gibt es im Vorverkauf beim Chorvorstand unter 0152-28075747, im Gemeindebüro Apostelkirche, Alemannenstr. 31, und bei der Bäckerei Zipper, Cranger Str. 338 und Johannes-Rau-Allee 13.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen