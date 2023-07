Gelsenkirchener: Supermarkt-Einbrecher in flagranti erwischt

Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen. Einem Mann gelang es, in einen Supermarkt in Gelsenkirchen einzubrechen. Beute machte er aber nicht. Stattdessen gab es Handfesseln.

Einen mutmaßlichen Supermarkt-Einbrecher hat die Gelsenkirchener Polizei am Wochenende gestellt.

Zeugin alarmiert Gelsenkirchener Polizei – Handfesseln noch im Supermarkt

Nach Behördenangaben hatte eine Zeugin am Sonntag, 9. Juli, gegen 17.50 Uhr die Tat an dem Geschäft an der Kirchstraße beobachtet und daraufhin sofort die Polizei alarmiert. Vor Ort trafen die Beamten den Tatverdächtigen noch im Supermarkt an. Seinen Fluchtversuch konnten sie unterbinden und ihm Handfesseln anlegen.

Für eine Blutprobe sollte der 47-Jährige mit zur Wache genommen werden. Dabei beleidigte er die Einsatzkräfte und trat eine Beamtin. Der Gelsenkirchener wurde schließlich in Polizeigewahrsam gebracht, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm.

