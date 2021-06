Gelsenkirchener „Summertime 2021“ startet im Lalok-Garten

Gelsenkirchen-Schalke. Der Kulturgarten des Lalok Libre an der Schlosserstraße lädt zu Unterhaltung in lockerer Atmosphäre ein. Den Auftakt machen Jagsteit & Friends.

Im Kulturgarten des Lalok Libre an der Schlosserstraße wird es diesen Sommer wieder entspannt, bunt und musikalisch: Die vielfältig klingende und kulinarische Reise rund um die Welt, die „Summertime 2021“ lockt.

Das Team will weitere Länder von der Bucketliste vorstellen und schöne Wochenenden mit Sommer-Sonne-Strandatmosphäre verbringen. Die Reise startet am Samstag, 26. Juni, mit den Musikern von Jagsteit & Friends, deren Songs in englischer Sprache aus dem Leben berichten. An diesem Abend wird als Opener Kristin Sophie die Gruppe unterstützen.

Reise um die Welt von Gelsenkirchen-Schalke aus

„Such a Dreamboat“ kommt dann gleich am Sonntag, 27. Juni, mit deutschen Songs „ohne viel Geplänkel rund um die Liebe, das Leben und Gedanken, die jeden beschäftigen“.

An den folgenden Wochenenden wird Mexico mit einer kleinen Ausstellung über Frida Kahlo mit Werken der Lalok-Kinder erkundet. Zusammen geht es nach Griechenland auf ein Glas Retsina und Mezedes-Leckereien, um dem Kang des Bozouki lauschen. Argentinien bringt das Orchester Bandonionfreunde Essen mit Tangoklängen näher. Der Orient rückt näher, dafür sorgt die Gruppe Taksim Square.

Die Insider werden es nicht missen wollen, wenn spanisches Temperament mit Rafael de Alcala geweckt werden, der in die Welt des Flamencos entführt. Tapas und ein Glas Wein sollen die Gedanken schweifen lassen. Das Ruhrpott-Trio „Tisch 17“ kommt als Weltenbummler und mischt unter anderem Metal mit Jazz und unterhält mit Albernheiten und „Krawatten mit Chaos“.

Das Programm beginnt jeweils am Samstag um 18 Uhr und Sonntag um 16 Uhr. Einlass ist jeweils immer eine Stunde vorher. Wir bitten dringend um telefonische Voranmeldung unter 01578 9194317. An allen Tagen gelten die jeweils aktuellen Corona-Schutzbestimmungen.

