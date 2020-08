Gelsenkirchener suchen das Gespräch mit der Nachbarschaft

Gelsenkirchen Bulmke-Hüllen. In Bulmke-Hüllen suchen der Awo-Stadtteilladen und das Generationennetz Kontakt im Garten-Café oder an der Haustür.

Unter dem Motto „Sprechen Sie mit – Gestalten Sie mit!“ möchten die Mitarbeiterinnen des Awo-Stadtteilladens an der Wanner Straße 128 und des Generationennetzes Gelsenkirchen e.V. mit Senioren aus über gelebte und gewünschte Nachbarschaft ins Gespräch kommen. Drei Möglichkeiten der Begegnung sind geplant: Treff im Garten-Café des Stadtteilladens, am 12., 19. und 26. August sowie am 2. September auf dem Orange Platz an der Wanner Straße 128.

Nach Terminabsprache kommen die Mitarbeiterinnen im Stadtteilladen bei Kaffee ins Gespräch oder zum Haustürgespräch vorbei. Der Awo-Stadtteilladen will sich als Anlaufstelle im Stadtteil weiter bekannt machen, das Generationennetz Gelsenkirchen will seine Angebote zu „gut älter werden in Gelsenkirchen“ vorstellen.

Terminvereinbarungen und weitere Informationen unter 0209 17709138, stadtteilarbeit@awo-gelsenkirchen.de; 0209 169-5432, nina.witzel@gelsenkirchen.de