Gelsenkirchener: Streit im Parkhaus endet mit Schlägen

Gelsenkirchen-Altstadt. In einem Gelsenkirchener Parkhaus hat es eine Schlägerei gegeben. Zwei Personen wurden verletzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ingewahrsamnahme und Platzverweis gegen zwei Gelsenkirchener

Nach Behördenangaben hatten sich die zwei Männer (18, 24 ) aus Gelsenkirchen am Freitag um 14 Uhr mit mehreren Unbekannten in einem Parkhaus an der Husemannstraße getroffen und waren dort aneinandergeraten. Im Verlaufe des Streits wurden die beiden 18 und 24 Jahre alten Gelsenkirchener geschlagen und verletzt, ehe die Täter in unbekannte Richtung flüchteten.

Da sich der 18-Jährige unkooperativ verhielt und gegen die polizeilichen Maßnahmen sperrte, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Dem 24-Jährigen sprachen die Beamten einen Platzverweis aus.

Einer der Tatverdächtigen ist etwa 1,75 Meter groß, hatte einen dunklen Bart und war mit blauer Jeans sowie einem schwarz-weißen T-Shirt bekleidet.

Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 7512 oder 0209 365 8240.

