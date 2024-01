Gelsenkirchener streift erst Baum, fährt dann gegen Hauswand

Per Rettungswagen musste der 39-jährige Autofahrer nach der Kollision mit einem Baum und einer Hauswand in ein Gelsenkirchener Krankenhaus gebracht werden.

Gelsenkirchen Warum der Mann (39) in Gelsenkirchen-Buer von der Fahrbahn abkam, ist unklar. 29-Jähriger missachtet Sperrung während Rettungsmaßnahme.

Aus noch ungeklärter Ursache ist ein Essener am Freitagnachmittag, 12. Januar, mit seinem Fahrzeug in Buer von der Straße abgekommen. Er streifte einen Baum auf dem angrenzenden Grünstreifen, bevor eine Häuserwand ihn schließlich stoppte.

Es war gegen 15.05 Uhr, als der 39-Jährige die Vinckestraße in Richtung Cranger / Erlestraße befuhr, in Höhe der Kreuzung Devese-/Röckstraße von der Fahrbahn abkam und zunächst mit einem Baum und dann mit einer Hauswand kollidierte. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst mussten ihn aus seinem Auto retten. Noch vor Ort wurde der verletzte Mann erstversorgt und anschließend zur weiteren Versorgung per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Gelsenkirchener Autofahrer missachtet Straßensperrung während der Rettungsmaßnahmen

Während der Unfallaufnahme durch die Polizei sowie der Rettungsmaßnahmen musste die Vinckestraße in Richtung Cranger/Erlestraße gesperrt werden. Trotz sichtbarer Sperrmaßnahmen - auf der Fahrbahn war ein querstehender Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht platziert worden -, versuchte ein 29-Jähriger, die Sperrung zu umfahren.

Aggressiv redete der uneinsichtige Gelsenkirchener auf die Polizeibeamten ein und fuhr schließlich in den Kreuzungsbereich hinein. Als er trotz Diskussion nicht weiterfahren durfte, drehte er sein Auto ruckartig in die entgegengesetzte Richtung und fuhr davon. Die Beamten fertigten einen Bericht ans Straßenverkehrsamt und ahndeten sein Verhalten als Ordnungswidrigkeit.

Zur Klärung des Hergangs der Kollision mit dem Baum und der Hausfassade sucht die Polizei Zeugen. Sie können sich telefonisch melden (0209 365-6252 oder -2160).

