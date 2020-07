Gelsenkirchener Stölting-Gruppe übernimmt Kleine Holding

Gelsenkirchen/Düsseldorf. Die Stölting Service Group wird Partner des Düsseldorfer Unternehmens. Die Gelsenkirchener beschäftigen deutschlandweit rund 13.000 Menschen.

Zwei familiengeführte Traditionsunternehmen gehen zukünftig gemeinsame Wege: Die Stölting Facility Service GmbH mit Sitz in Leipzig übernimmt zum 1. August mehrheitlich die Düsseldorfer Clemens Kleine Holding GmbH.

„Dieser Zusammenschluss ist für alle Beteiligten ein erfolgreicher Schritt in eine gemeinsame Zukunft. Die Charakteristika beider Unternehmen sind nahezu identisch“, sagt Sebastian Mosbacher, Geschäftsführer der Gelsenkirchener Stölting Service Group GmbH. Ulrich Kleine, Geschäftsführer der Clemens Kleine Holding GmbH, ergänzt: „Wir freuen uns darüber, einen starken Partner gefunden zu haben. Wir werden alle von der deutlichen Steigerung der bundesweiten Marktpräsenz und dem gebündelten Know-how beider Traditionsunternehmen profitieren.“

Gelsenkirchener Service-Gruppe ist an 40 Standorten vertreten

Die beiden Gesellschafter der Clemens Kleine Unternehmensgruppe, die Brüder Ulrich und Alexander Kleine, erhalten Anteile an der unter dem neuen Namen firmierenden Gesellschaft Stölting Kleine Service GmbH. Durch das Bündnis wird die neue Gesellschaft 2020 voraussichtlich einen Jahresumsatz von über 100 Millionen Euro erzielen und rund 5500 Mitarbeiter beschäftigen. Insgesamt sind dann laut Mosbacher deutschlandweit über 13.000 Mitarbeiter für die Stölting Service Group im Einsatz. „Für die gesamte Unternehmensgruppe beträgt die Umsatzplanung für das laufende Jahr 300 Millionen Euro.“

Stölting: Umsatzplanung 2020 wird mit 300 Millionen Euro beziffert

Kleine wurde 1906 in Düsseldorf gegründet. Die Kleines führen das Unternehmen in vierter Generation. Bundesweit sind etwa 4500 Mitarbeiter an zehn Standorten täglich für die Unternehmensgruppe im Einsatz. Stölting, gegründet 1899, ist deutschlandweit an 40 Standorten Anbieter von Serviceleistungen in den Bereichen Sicherheit, Personal und Reinigung. Das Unternehmen hat in im Komplex Stölting Harbor im Quartier Graf Bismarck seinen Sitz.

