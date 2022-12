Gelsenkirchener Stifter unterstützen „Kunst entdeckt Kirche“

Gelsenkirchen. Der Gelsenkirchener Verein „Kunst entdeckt Kirche“ bekommt 4500 Euro Unterstützung von der Stiftergemeinschaft. Welches Modell dahintersteht.

Die Stiftergemeinschaft der Sparkasse Gelsenkirchen hat in diesem Jahr die Arbeit des gemeinnützigen Vereins „Kunst entdeckt Kirche (KeK)“ mit einer Ausschüttung von 4500 Euro unterstützt. Das 14-köpfige Team von KeK leiste seit 24 Jahren viel für das Kulturleben in Gelsenkirchen, stelle alljährlich ein anspruchsvolles Musikprogramm auf die Beine in der Matthäuskirche in Buer, wie die Stiftung in ihrer Begründung erklärt.

Moderate Eintrittspreise dank Unterstützung

KeK sei es auch zu verdanken, dass die Neue Philharmonie Westfalen (NPW) ein weiteres Standbein in der Matthäuskirche etablieren konnte. Vier Konzerte gibt die NPW nun jährlich in der Bueraner Kirche. Zudem kommen immer wieder bekannte Solisten, Chöre und Orchester in die „heiligen Hallen.“ Dank der Unterstützung durch private Förderer und Unternehmen – darunter auch die Sparkasse Gelsenkirchen – sind die Eintrittspreise moderat. Und den ehrenamtlich Engagierten gibt die verlässliche Förderung Planungssicherheit bei den Konzertreihen.

Kulturförderung ist einer vielen guten Zwecke, die Stiftungsgründerinnen und -gründer sich auf die Fahnen geschrieben haben. Die KeK-Spende ist einem Stifter zu verdanken, der der Stiftergemeinschaft über seinen Tod erlaubt hat, alljährlich einen Empfänger aus dem Kultursektor Gelsenkirchens auszusuchen. KeK-Vorstand und Pfarrer Ernst-Martin Barth ist sehr dankbar für die große Zuwendung. Damit können wir unser Programm erweitern und auch Kindern, Jugendlichen und Familien Konzertbesuche ermöglichen sowie darüber hinaus ein Kunstprojekt von Schülerinnen und Schülern unterstützen.“

In der 2010 gegründeten Stiftergemeinschaft können dank Gemeinschaftsmodell auch Spendenwillige mit kleinerem Portemonnaie eine Namensstiftung gründen, mit deren Ausschüttungen langfristig Gutes getan werden kann. Für deren Gründung innerhalb der Stiftergemeinschaft reichen 25.000 Euro als Mindest-Einlage aus, wie die Sparkasse betont. Unterstützt werden mit den Erträgen verschiedenste gemeinnützige Einrichtungen zum Beispiel aus Kultur, Wisschenschaft und Altenpflege. Mehr Informationen zur Stiftergemeinschaft unter www.sparkasse-gelsenkirchen.de/stiftergemeinschaft

