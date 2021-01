Gelsenkirchener Sternemann-Haus für Wohnungslose geöffnet

Gelsenkirchen-Altstadt. Anlaufstelle in der Gelsenkirchener Altstadt bietet für Obdachlose auch im Lockdown Mahlzeiten und Kleidung. Auch Beratungen werden fortgesetzt.

Das Wilhelm-Sternemann-Haus der Wohnungslosenhilfe des Caritasverbandes Gelsenkirchen ist trotz des langanhaltenden Lockdowns geöffnet.

Mit einigen Corona-Auflagen wie beispielsweise dem Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und Abstandsregeln findet weiterhin die gewohnte Versorgung durch Frühstück und Mittagessen an der Husemannstraße 52 statt. Auch die Kleiderkammer ist durch großzügige Spenden aus der Nachbarschaft gut gefüllt und kann Wohnungslosen oder von Wohnungslosigkeit bedrohten Menschen helfen, durch die kalte Jahreszeit zu kommen.

Weiterhin werden auch Gutscheine verteilt, die Betroffene in verschiedenen Imbissen in Gelsenkirchen einlösen können. „Aktuell können sich bis zu zehn Personen gleichzeitig während der Mahlzeiten-Ausgabe und zum Aufwärmen in unseren Räumlichkeiten aufhalten“, so Bernd Miny, Leiter der Wohnungslosenhilfe. Unabhängig vom Aufenthalt und den Mahlzeiten werden auch weiterhin Beratungsgespräche angeboten.