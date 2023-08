Gelsenkirchener stellen neuen Rekord beim Stadtradeln auf

Gelsenkirchen. Einen neuen lokalen Rekord stellten die Gelsenkirchener Teilnehmer beim elften Stadtradeln auf. 791 Radelnde waren diesmal dabei.

Zum bereits elften Mal hat sich Gelsenkirchen in diesem Jahr an der Aktion Stadtradeln beteiligt. Auch diesmal sammelten Gelsenkirchener in dem Rahmen der Aktion drei Wochen lang ihre mit dem Rad oder einem Pedelec gefahrenen Kilometer. 791 Gelsenkirchener und Gelsenkirchenerinnen machten diesmal mit und erstrampelten in 56 lokalen Teams insgesamt 198.500 Kilometer – und mait sogar 8000 Kilometer mehr als im Vorjahr.

Damit haben die Teilnehmenden 32 Tonnen CO2 eingespart im Vergleich zur gleichen per Auto zurückgelegten Strecke. „Eine erneute Steigerung bei den gefahrenen Kilometern – Radfahren als Teil klimafreundlicher Mobilität wird auch in Gelsenkirchen immer beliebter. Auf diese Leistung können die Radlerinnen und Radler wirklich stolz sein“, sagte Oberbürgermeisterin Karin Welge am Donnerstag im Rahmen der Abschlussveranstaltung im stadt.bau.raum am ehemaligen Schacht Oberschuir.

Stadtfeuerwehrverband erneut bestes Team

Bei diesem Termin zeichnete Karin Welge auch die Sieger in den verschiedenen Wettbewerbskategorien aus: Siegreich in der Teamwertung war erneut das Team des Stadtfeuerwehrverbands Gelsenkirchen e.V., das mit 98 Aktiven über 27.410 Kilometer einfuhr. Das war der absolute Spitzenwert im Gesamtranking. In einer eigenen Kategorie wurden zudem die bestens Teams nach Teamgröße ausgezeichnet. Als kleinstes Team gewann „PhoeniKs radelt“ mit beeindruckenden 1.961 Kilometern. Bei den mittelgroßen Teams bis 25 Mitglieder hatte die Sparkasse mit 7.382 Kilometern die Nase vorn. Und der ADFC konnte sich mit 25.424 Kilometern den Titel bei den Teams mit mehr als 25 Radelnden sichern.

Evangelische Gesamtschule erradelt Sonderpreis

Erfolgreichster Einzelradler war Ali Rosser, der seinen Vorjahrestitel verteidigte, Platz zwei errang Dimitri Mai vor Gregor Kroesen. Erstmals ausgezeichnet wurde in diesem Jahr auch das beste Ergebnis einer Schule unter den teilnehmenden Teams. Hier setzten sich die Sekundarstufen I und II der Evangelischen Gesamtschule Bismarck durch. 23 Radelnde brachten es gemeinsam auf 7904 Kilometer. Die Sieger bekamen Sachpreise, die von Bogestra, dem FC Schalke 04, der ELE sowie den Gelsenkirchener Kinos zur Verfügung gestellt wurden.„Wir arbeiten uns kontinuierlich an die 200.000 Kilometer-Grenze heran. Ich bin sicher, dass wir diese im nächsten Jahr endlich knacken werden“, so Gelsenkirchens Radbeauftragter Stefan Behrens.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen