Gelsenkirchener Staatsschutz sucht Hakenkreuz-Schmierer

Gelsenkirchen-Hassel. Hakenkreuze und eine NS-Parole haben Unbekannte an Rohre der alten Kokerei Hassel geschmiert. Der Gelsenkirchener Staatsschutz ermittelt.

Der Staatsschutz der Polizei Gelsenkirchen geht Schmierereien auf dem Gelände der alten Kokerei Hassel nach: Hakenkreuze und eine NS-Parole haben Unbekannte dort hinterlassen.

Am Samstag, 6. Juni, bekam die Polizei gegen 18 Uhr Kenntnis von den „Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen“, wie es in der Pressemitteilung der Leitstelle heißt. In der Tat fanden sich dort „fünf handflächengroße Hakenkreuze sowie ein entsprechend verfassungswidriger Schriftzug“ in Höhe der Straße „Am Freistuhl“. Sie waren sie auf die alten Gasrohrleitungen der Kokerei geschmiert worden.

Der Staatsschutz der Polizei Gelsenkirchen hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zur Tat und zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter 0209-365-8501 (Kriminalinspektion Staatsschutz) oder -8240 (Kriminalwache) entgegen.

