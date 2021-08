Gelsenkirchener Spunk-Kinder gestalten Plakat für Vielfalt

Gelsenkirchen-Ückendorf. Mit einer Plakataktion kämpft das Gelsenkirchener Spunk gegen Ausgrenzung. So können sich Teenager und Jugendliche anmelden und mitmachen.

Das Projekt „against exclusion“ des Spunk-Fördervereins startet in die nächste Aktion: Unter dem Motto „Raus aus deiner Bubble!“ können Teenager und Jugendliche am Samstag, 14. August, von 16 bis 19 Uhr Uhr eine Plakatwand an der Ückendorfer Straße gestalten.

Gelsenkirchener Projekt gegen Ausgrenzung - Botschaft auf Plakat 20 Tage lang zu sehen

Die teilnehmenden Jugendlichen können dabei auf der Plakatwand verschiedene Blasen gestalten und füllen. Das fertige Ergebnis bleibt dann für 20 Tage an der Wand erhalten. Eine Voranmeldung ist per E-Mail an team.ae@gmx.de oder WhatsApp an 0209 3198258 möglich. Treffpunkt um 16 Uhr ist das Spunk am Festweg 21.

Das Projekt „against exclusion“ wird im Rahmen des Programms „Vielfalt - Wir leben sie!“ der AGOT NRW e.V. und dem Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert. Die Projektkoordinierenden Claudia Börner-Hocks und Max Greese werden dabei im Laufe des Jahre zahlreiche Aktionen, Veranstaltungen und Seminare gegen Rechtsextremismus, Hass und Ausgrenzung planen und organisieren.

Interessierte Menschen können auch den telegram-Kanal abonieren (https://t.me/against_exclusion) und auf so dem Laufenden bleiben.

