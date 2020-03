Gelsenkirchener SPD feiert Frauentag in der Schauburg

Der Arbeitskreis sozialdemokratischer Frauen lädt anlässlich des Frauentags am 8. März traditionell zum Empfang in der Schauburg ein (Archivbild).

Gelsenkirchen-Buer. Feier in der Schauburg: Zum Frauentag am 8. März lädt die Gelsenkirchener Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (ASF) ein.

Die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (ASF) feiert den internationalen Frauentag am Sonntag, 8. März, wieder in der Schauburg, Horster Straße 6. Unter dem Motto „Frauen für die Zukunft – Wir verändern die Welt!“ geht es ab 11 Uhr unter anderem um 101 Jahre Frauenwahlrecht, über 60 Jahre Gleichberechtigungsgesetz und über 30 Jahre Beschluss der Geschlechterquote in der SPD.

Wie immer können sich Frauen in netter Atmosphäre bei einem leckeren Imbiss austauschen, diskutieren und informieren. Außerdem wird ein Kurzfilm der Gelsenkirchener Frauenberatungsstelle zum Thema Häusliche Gewalt gezeigt. In diesem Jahr zeigt die ASF im Anschluss den Film „Gegen jede Regel – Battle of the Sexes“. Der Film erzählt die wahre Geschichte der Profitennisspielerin Billie Jean King, die eine gerechte Anhebung der Siegprämien für Frauen einfordert.

Grußworte von Karin Welge

Beim ASF-Frauentag wird diesmal zudem Frau Karin Welge, Stadtdirektorin und Oberbürgermeisterkandidatin der SPD, die Grußworte sprechen und für weitere Gespräche zur Verfügung stehen.

Der Eintritt zu der Veranstaltung kostet 6 Euro, inkl. eines kleinen Imbiss und Getränken.