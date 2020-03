Es war ein besonderes Börsenjahr. Der DAX im Höhenflug, eine einzige aufsteigende Kurve zeichnet die Grafik für 2019 bei der Bilanz des Geschäftsjahrs für die Sparkasse Gelsenkirchen auf. Doch dann der jähe Absturz: Die weltweiten Corona-Folgen haben auch in Gelsenkirchen Anleger-Träume stark gedämpft. Was letztlich auch zeigt: Für Banken und ihre Kunden bleibt die Geldanlage in dauerhaften Niedrigzins-Zeiten herausfordernd. Die Sparkasse hat dennoch ein sehr solides Jahr hinter sich – „mit einem ordentlichen Ergebnis am Ende und einem sehr erfolgreichen Vertrieb“, so der Vorstandsvorsitzende Bernhard Lukas.

Die wichtigsten Zahlen

2019 gab es nicht nur beim Aktienkurs Allzeithöchstwerte. Auch die Sparkasse Gelsenkirchen lag in ihrer 150-jährigen Geschichte in einigen Bereichen auf Rekordkurs: Die Bilanzsumme stieg um 2,8 Prozent auf 3,284 Milliarden Euro, die Kredite (+ 4 Prozent) stiegen erstmals auf 2,007 Milliarden Euro, bei den Kundeneinlagen wird der Wert mit 2,67 Milliarden Euro angegeben (+ 3,4 Prozent). Bei den Immobilien (100 vermittelte Einheiten mit einem Zuwachs von 18,7 Prozent beim Objektvolumen auf 19,6 Millionen Euro) wurde das beste Ergebnis seit Gründung der S-Immobilien vor 22 Jahren erzielt. Starke Zuwächse gab es auch im Online-Bereich. Die Zahl der Teilnehmer stieg seit 2013 um 64 Prozent auf nunmehr fast 68.000.

Schwierige Rahmenbedingungen

Die Rahmenbedingungen waren 2019 schwierig. Die andauernde Nullzinsphase und Strafzinsen rütteln laut Lukas an den Grundfesten des Geldgeschäfts und stellten die Banken vor große Herausforderungen. „Wir müssen vor Ort die Ertragslage sehr genau im Auge behalten“, betont der Vorstandschef und gibt – „zumindest Stand heute und morgen“ – in einem Punkt Entwarnung: „Strafzinsen werden wir nicht von unseren Privatkunden verlangen.“

Das Kreditgeschäft

Rund 127.000 Privatgirokonten führt die Sparkasse. Sie sind Dreh- und Angelpunkt für die Kundenkontakte. Insgesamt, stellt Lukas fest, investierten gewerbliche und private Kunden auf noch höherem Niveau als im schon rekordverdächtigen Vorjahr. Insgesamt sagte die Sparkasse Darlehen in Höhe von 385 Millionen Euro zu, 61 Millionen mehr als 2018. Der Löwenanteil daran trugen mittelständische Unternehmen. Für Lukas ein Zeichen, dass die Wirtschaft in der Stadt gut läuft, was sich auch an den sehr geringen Kreditausfallquoten zeige. Bei den Privatkrediten floss das meiste Geld in Betongold. Für Immobilienerwerb wurden über 90 Millionen Euro zugesagt, ein Plus von 14 Prozent. Die Nachfrage ist ungebremst. „Was wir gerne hätten, wären deutlich mehr Immobilien am Markt“, sagt Vorstandsmitglied Stephanie Olbering.

Anlagen und Kundenwünsche

Gelsenkirchen 23 Geschäftsstellen im Stadtgebiet Als Multikanal-Angebot setzt die Sparkasse auch auf ihr Kundencenter und Telefon-Kontakt. 2019 gingen monatlich rund 6000 Anrufe bei den mittlerweile 15 Beschäftigten der Abteilung ein. 735 Beschäftigte zählt das Unternehmen aktuell, 27 Stellen weniger als 2018. Mit 23 Geschäftsstellen ist die Sparkasse in Gelsenkirchen vertreten. Pläne für Filialschließungen oder Zusammenlegungen gibt es derzeit nicht, so der Vorstandsvorsitzende Bernhard Lukas. Als Stifter, Spender und Sponsor stellte die Sparkasse im Jubiläumsjahr über 5,9 Millionen Euro bereit – für Vereine, soziale Einrichtungen, aber auch die „Goldstücke“, das Lichtfestival in Buer.

Aktuell gefragt sind sichere, auch kurzfristige Anlagen. „In zinslosen Zeiten wollen sich Sparer nicht lange binden“, sagt Olbering. Entsprechend machen kurzfristige Geldanlagen mit 1,98 Milliarden Euro über 74 Prozent der Einlagen aus. Bei den Wertpapiern sind es vor allem die Investmentfonds, darunter wiederum die offenen Immobilienfonds, die Anleger lockten. Der Nettoabsatz stieg von 38,6 auf 44,7 Millionen Euro 2019, die Depotbestände wuchsen um fast 18 Prozent auf 595 Millionen Euro.

Wertpapiere und Investmentfonds

Die Börsenrallye ist aktuell beendet. 2019 stieg der DAX um 28,5 Prozent. In Zeiten von Corona und Ölpreiskampf sind die Kurse jüngst abgestürzt. Olbering warnt allerdings vor dem kurzfristigen Blick. Ihre Botschaft: „Anleger mit langfristigem Investmenthorizont sollte eine solche Entwicklung nicht in Panik versetzen.“ In der Betrachtung seit 1990 ist der Deutsche Aktienindex langfristig stets gestiegen und liegt immer noch deutlich über den Dellen von 2001 und dem Krisenjahr 2008.

Online-Banking und Trends

Beim Onlineangebot geht die Kurve steil nach oben. „Unser digitales Angebot ist umfangreich und wird ständig erweitert“, stellt Vorstandsmitglied Michael Klotz fest. Die Sparkasse sei „auf allen Kanälen Richtung Zukunft“ unterwegs. Das reiche vom mobilen Bezahlen per Smartphone, kontaktloses Bezahlen per Sparkassen-Card (die Umsätze hier stiegen von 21 auf 66,1 Millionen Euro) über die Echtzeitüberweisung in Sekundenschnelle (bislang noch auf 15.000 Euro begrenzt) bis zum institutsübergreifenden Banking. Online, so Klotz, „entwickelt sich zunehmend auch zum persönlichen Finanzmanagement.“ Vor der Einführung Anfang April steht der elektronische Safe zur sicheren Dokumenteaufbewahrung, in der Probephase gibt ist das SB-Sparbuch.