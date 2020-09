Gelsenkirchener Soroptimisten verkaufen Tickets ohne Party

Buer. Wegen der Corona-Pandemie kann die Afterwork-Party der Gelsenkirchener Soroptimistinnen nicht stattfinden. Tickets werden dennoch verkauft.

Auch Wohltätigkeitsorganisationen haben es schwer in Zeiten von Corona: Viele geplante Veranstaltungen können nicht stattfinden. Dazu gehört auch die traditionelle „Afterwork-Party“ der Gelsenkirchener Soroptimistinnen. Doch der Verein hat sich etwas besonderes ausgedacht.

Eigentlich sollte die Afterwork-Party mit über 700 geladenen Gästen am 7. Oktober im Autohaus Glückauf in Buer stattfinden. Das lassen die Corona-Beschränkungen nicht zu, also sagte der Verein die Feier ab. „Wir haben eine Vielzahl von Ideen entwickelt, wie wir eine kleine Variante der Party auch in Corona-Zeiten organisieren könnten, bis hin zu virtuellen Formaten, aber letztendlich wäre es nicht unsere Afterwork-Party gewesen“, sagt Susanne Pirsig, Präsidentin des Soroptimist-Clubs Gelsenkirchen.

Die Projekte in Gelsenkirchen unterstützt der Verein

Das sei doppelt schade: Zum einen sei die Veranstaltung äußerst beliebt, zum anderen fehlten natürlich die Einnahmen der Afterwork-Party, beklagte Susanne Pirsig. Damit werden seit Jahren eine Vielzahl von sozialen Projekten in Gelsenkirchen unterstützt, beispielsweise das Frauenhaus, verschiedene Grundschulprojekte oder das Gelsenkirchener Mentoringprogramm Balu & Du.

„Wir müssen weiter daran arbeiten, etablierte und erfolgreiche soziale Projekte vor allem für die Kinder unserer Stadt zu unterstützen“, sagt Evelyn Krick von der AG „Soziale Projekte“ des Clubs. „Auch die sozialen Einrichtungen spüren die Corona-Krise deutlich.“

Hier kann man die virtuellen Eintrittskarten kaufen

Aus diesem Grund verkaufen die Soroptimistinnen auch in diesem Jahr Eintrittskarten für die Party – auch, wenn sie tatsächlich nicht stattfindet. Der Erlös fließt dann wie geplant in die sozialen Projekte. „Es wäre wunderbar, wenn all unsere Gäste der vergangenen Afterwork-Partys eine Spenden-Eintrittskarte kaufen und uns unterstützen würden. Und wir hoffen natürlich, dass wir im nächsten Jahr wieder alle Gäste persönlich auf einer ,echten‘ Afterwork-Party begrüßen können“, so Susanne Pirsig.

Karten gibt es bei allen Clubmitgliedern, aber auch in den Geschäften „Photo Art“ (Breddestraße 10), Buchhandlung Kottmann (Nienhofstraße 1) und in der Goldschmiede Susanne Pirsig (Dorstener Straße 20).