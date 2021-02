Gelsenkirchener Seniorin (80) wird Opfer falscher Polizisten

Über zwei Tage riefen die Betrüger die Seniorin immer wieder an und überzeugten die Gelsenkirchenerin schließlich, Geld von der Bank abzuholen und zu übergeben. „

Gelsenkirchen-Erle. Eine 80-Jährige wurde Opfer „falscher Polizisten“. So wurde die Gelsenkirchenerin manipuliert, Geld abzuholen und einer Unbekannten zu übergeben.

Mit einer perfiden Betrugsmasche wurde eine 80 Jahre alte Gelsenkirchenerin um ihre Geld gebracht. Der Trick ist nicht neu, aber offenbar immer wieder erfolgreich: Die Betrüger gaben sich als Polizisten aus, die mit Hilfe der Seniorin angeblich ein Verbrechen aufklären wollten. Über zwei Tage wurde die Frau am Telefon „bearbeitet“, bis sie schließlich mitmachte.

Falsche Polizisten riefen Gelsenkirchenerin an zwei Tagen an

Bereits am Sonntag hatten sich die Unbekannten laut Polizei wiederholt telefonisch bei der Seniorin gemeldet und als „Polizei Gelsenkirchen“ ausgegeben. Ihre Geschichte: Angeblich habe man eine Einbrecherbande geschnappt, die eine Adressliste bei sich hatte, auf der mögliche Einbruchsziele aufgeführt würden. Darunter sei auch die Adresse der 80-Jährigen. Die Adressliste hätte ein Bankmitarbeiter weitergegeben, den die vermeintlichen Polizisten nun überführen wollten. Dafür verabredeten die Betrüger mit der Gelsenkirchenerin ein weiteres Telefonat am Montagmorgen. Hier wurde sie aufgefordert, zur Bank zu gehen und Geld abzuheben, weil man nur so dem Bankmitarbeiter auf die Schliche kommen könne.

Angeblich soll ein Bankmitarbeiter überführt werden

Nachdem die 80-Jährige von der Bank zurück war, wurde sie erneut angerufen. Nun sollte sie die Seriennummern der Scheine durchgeben, woraufhin die falsche Polizei am Telefon behauptete, dass es sich dabei teils um Falschgeld handeln würde. Zur Kontrolle sowie zur Überführung des Bankmitarbeiters müsse das Geld abgeholt werden. Nur wenige Augenblicke später stand tatsächlich eine Frau bei der Seniorin in Erle vor der Tür und holte das Bargeld ab.

Die Frau, die vor Ort auftauchte, wird so beschrieben: Sie ist ungefähr 1,70 Meter groß, schlank, sie hatte dunkelblonde, lange Haare, und war bekleidet mit einem beigen „Teddymantel“ sowie einer schwarzen Hose, zudem hatte sie eine schwarze Handtasche bei sich.

Gelsenkirchener Polizei warnt: Nie Geldbeträge übergeben

Die Polizei hofft auf Hinweise (0209 365 8112 oder -8240) und weist erneut darauf hin, dass sie niemals Geldbeträge oder sonstige Vermögenswerte abholt, auch nie anbiete, das Vermögen zu prüfen oder „in Sicherheit“ zu bringen. Bei verdächtigen Anrufen solle man das Gespräch beenden und den Notruf 110 wählen.