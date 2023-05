Gelsenkirchener Schüler verzieren MPG-Turnhalle mit Graffiti

Gelsenkirchen-Buer. Schüler des Gelsenkirchener Max-Planck-Gymnasiums haben ihre Turnhalle mit einem Graffiti verziert – genau wie polnische Schüler in Olsztyn.

Die Turnhalle des Max-Planck-Gymnasiums in Gelsenkirchen-Buer ziert jetzt ein neues Graffiti: Angebracht haben es Schülerinnen und Schüler der Schule. Parallel dazu wurde gut 1100 Kilometer weiter östlich eine weitere Schule mit Graffiti verziert, in der polnischen Stadt Olsztyn. Anlass für diese Aktion ist die Feier zum 30. Jahrestag zwischen Gelsenkirchen und der Stadt, die früher einmal Allenstein hieß.

In dieser Woche wurde bei einer Eröffnungsfeier das Graffiti auf der Fassade der MPG-Turnhalle vorgestellt. Das bunte Kunstwerk zeigt neben den Wappen der Partnerstädte markante Orte und Gebäude beider Städte. Dazu zählen zum Beispiel das Schloss Olsztyn, der Heilige Jakob, der Schutzpatron der polnischen Stadt und eine Büste des Astronomen Nikolaus Kopernikus, der in Allenstein lebte. Aus Gelsenkirchen darf die Arena auf Schalke natürlich nicht fehlen, und die Zeche Nordstern erinnert an die Bergbautradition Gelsenkirchens. Die Stadt hat das Graffiti-Projekt mit 7000 Euro gefördert.

Gelsenkirchener Künstler unterstützt die Aktion

Unterstützt von dem Gelsenkirchener Street-Art Künstler Daniel Dinsing haben rund 60 Schülerinnen und Schüler des MPG zwei Wochen an dem Werk gearbeitet. „Es war sehr cool, den richtigen Umgang mit einer Spraydose zu lernen”, berichtet Schülerin Anni Leßmann. Ihre Mitschülerin, Amelie Stasilo, dessen Eltern beide aus Olsztyn kommen, hat das Graffiti auch mitgestaltet.

Parallel zum Kunstwerk am Max-Planck-Gymnasium ist das Graffiti in Olsztyn entstanden. Hier stand den Schülerinnen und Schülern des Lyzeum 5 der Künstler Bartek Swiatecki zur Seite. Die beiden Künstler tauschten sich per Videokonferenz miteinander aus und gewährleisteten so, dass die beiden Werke aufeinander Bezug nehmend die Städtepartnerschaft widerspiegeln. „Die beiden Graffitis sind in denselben knalligen Farben zu einer Collage geformt worden. Bartek Swiatecki und ich haben das Layout zusammen konzipiert und uns auch gegenseitig Zwischenstände geschickt, um unsere Städtepartnerschaft künstlerisch zu festigen“, sagt Daniel Dinsing. „Die fast 60 Schülerinnen und Schüler aus unterschiedlichen Jahrgangsstufen haben das Graffiti zum Großteil eigenständig erstellt und ich habe Feinheiten wie Schattierungen ergänzt“, erläutert der Künstler.

Besonders an diesem Graffiti ist ein aufgesprayter QR-Code, der mit dem Smartphone gescannt und zur schulinternen Website des Max Planck Gymnasiums führt. Hier können sich Interessierte genauer über das Projekt und Gelsenkirchens Städtepartnerschaft mit Olsztyn informieren.

