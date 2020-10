Gelsenkirchen-Buer-Bülse. In der Bülseschule im Gelsenkirchener Norden stand in der vergangenen Woche ein Tag ganz im Zeichen von Europa. Gelernt wurde digital und analog.

Und schon etwas gelernt: „In Irland färben die Menschen am St. Patrick’s Day ihre Getränke grün“, sagt die Gelsenkirchener Grundschullehrerin Stephanie Lanfermann. Die Klasse 2a staunt. Und weil angewandtes Wissen viel besser hängen bleibt als erzähltes, verwandelt die Pädagogin kurzerhand eine Flasche klares Wasser mit Hilfe von Waldmeistersirup in einen grünen Trunk: typisch irisch eben.

Dass sich die Kinder an der Bülseschule an diesem Tag mit Irland beschäftigen, hat einen Grund, und der heißt „Erasmus-Tag.“ Dabei handelt es sich um ein Austauschprogramm zwischen Grundschulen in ganz Europa, von dem sowohl die Kinder als auch die Lehrer profitieren sollen. Die Idee: Lehrerinnen und Lehrer tauschen sich untereinander aus, besuchen sich gegenseitig, die Kinder werden per virtuellem Klassenzimmer mit ihren Partnerschulen verbunden.

Corona macht den Plänen der Gelsenkirchener Lehrer einen Strich durch die Rechnung

Die „Erasmus-Days“, wie die Aktion europaweit heißt, finden europaweit eigentlich in der kommenden Woche statt. Weil da in Nordrhein-Westfalen aber Herbstferien sind, hat die Bülseschule den Aktionstag vorgezogen. Und so lernen die Grundschüler an diesem Tag etwas über die anderen Länder Europas: Ganz digital natürlich, schließlich sind die Grundschulen in der Stadt inzwischen alle mit Laptops und interaktiven Whiteboards ausgestattet.

Weiteren Plänen in diesem Jahr macht Corona aber einen Strich durch die Rechnung: „Eigentlich wollten wir Lehrer unsere Partnerschulen besuchen“, sagt Stephanie Lanfermann – das ist pandemiebedingt nicht möglich. Das Erasmus-Projekt sei allerdings auf drei Jahre angelegt, im kommenden Jahr, so die Hoffnung, könne das Versäumte nachgeholt werden.

Die Klasse 2a lernt digital und analog etwas über Irland: Per Video erfahren die Kinder etwas über irische Gebräuche und Sitten, dann wird aber auch zu Schere, Kleber und Buntstift gegriffen. „Leprechauns“, irische Kobolde, sollen die Kinder basteln, und als Stephanie Lanfermann erzählt, dass die einen Topf voll Gold am Ende es Regenbogens verstecken, ist die Klasse auf einmal ganz still und hört andächtig zu.

