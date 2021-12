Gelsenkirchener Schüler arbeiten mit Gelsen-Net zusammen

Gelsenkirchen-Erle. Die Gesamtschule Erle arbeitet jetzt mit dem Gelsenkirchener Unternehmen Gelsen-Net zusammen. Davon können beide Seiten profitieren.

Wie es ist, die eigene Stadt „smarter“ zu machen, erleben Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule Erle seit einigen Wochen hautnah. Mit Unterstützung des Kommunikationsunternehmens „Gelsen-Net“ programmieren und betreiben sie etwa eine digitale Messeinrichtung, die die App „City Agent“ mit aktuellen Temperaturdaten vom Berger See füttert. Die Aktion ist Teil des Projekts „Partnerschaft Schule-Betrieb“ der IHK Nord Westfalen. Kurz vor Weihnachten wurde die Zusammenarbeit von Schule und Unternehmen durch die Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung offiziell besiegelt.

Das „Internet der Dinge“, also die Vernetzung von physischen Gegenständen des Alltags per Internet, steht im Zentrum der Lernpartnerschaft von Gelsen-Net und Gesamtschule. Dazu sind die Schülerinnen und Schüler nicht nur am Berger See tätig. Sie entwickeln und unterhalten auch eine Wetterstation an der Schule, die ebenfalls Daten an die App „City Agent“ liefert. Ziel des Schülerprojekts ist es, Möglichkeiten aufzeigen, wie die Stadt Gelsenkirchen technologisch fortschrittlicher, vernetzter und lebenswerter, also „smarter“, werden kann.

„Die Zusammenarbeit mit Schulen ist für unser Unternehmen eine tolle Chance, direkt mit Nachwuchskräften in der Region in Kontakt zu kommen und sich als attraktiver Ausbildungsbetrieb vorzustellen“, sagt Oliver F. Heimann, Geschäftsbereichsleiter Gelsen-Net. „Die jungen Leute bekommen hierdurch auch Einblicke in verschiedene Berufe und erfahren, was es für interessante Unternehmen direkt hier in ihrer Heimat gibt.“

In den vergangenen Jahren vermittelte die IHK zahlreiche Kooperationen zwischen Schulen und Unternehmen. Hauptziel der Initiative sei es, die Schülerinnen und Schüler bei der Berufsorientierung sowie die Unternehmen bei der Sicherung des Fachkräftenachwuchses zu unterstützen, erläuterte Projektmitarbeiterin Eva Hild. „Der Schlüssel zum Erfolg ist das persönliche Kennenlernen“, sagt sie: „Die Schülerinnen und Schüler entdecken ihre Interessen und das Unternehmen findet Talente, die es zu fördern lohnt.“

Weitere Infos zum Projekt gibt es unter 0209 388-539 oder per E-Mail an eva.hild@ihk-nw.de.

