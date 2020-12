Gelsenkirchener Schüler (11) von Auto angefahren

Auf dem Schulweg ist am Mittwoch in Gelsenkirchen ein Junge angefahren worden. Der Elfjährige wurde leicht verletzt, kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

Auf dem Schulweg ist ein elfjähriger Junge am Mittwoch, 2. Dezember, bei einem Verkehrsunfall in Gelsenkirchen leicht verletzt worden.

Nach Polizeiangaben stieg der Junge am Mittwoch gegen 7.40 Uhr aus einem Linienbus an der Bushaltestelle auf der Königswiese/ Nordring aus. Anschließend überquerte er vor dem haltenden Bus die Fahrbahn. Dabei stieß er mit dem Opel einer 34-jährigen Autofahrerin zusammen, die in dem Moment an dem Bus vorbeifuhr.

Der Junge wurde für weitere medizinische Untersuchungen mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.