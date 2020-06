Gelsenkirchener schlägt Bochumer Glasflasche über den Kopf

Gelsenkirchen. Direkt vor der Bundespolizei am Hauptbahnhof geraten der 42-Jährige und ein 50-Jähriger in Streit. Polizei kann flüchtigen Angreifer festnehmen.

Unmittelbar vor der Bundespolizei am Hauptbahnhof sind zwei Männer am Samstagabend, 13. Juni, in Streit geraten, in deren Verlauf ein Gelsenkirchener (42) einem Bochumer (50) eine Glasflasche über den Kopf geschlagen hat.

Gegen 20 Uhr informierte eine Zeugin die Bundespolizei über

eine stark blutende Person. Diese sollte sich auf einer Sitzgelegenheit vor der

Bundespolizeiwache aufhalten.

Gelsenkirchener fügt Bochumer Schnittverletzungen zu

Vor Ort erklärte ein Zeuge den Einsatzkräften, dass der 50-Jährige mit einer

weiteren Person in Streit geraten sei. Der Bochumer erlitt durch den Angriff mit der Glasflasche Schnittverletzungen und musste in eine Klinik eingeliefert werden. Der 42-Jährige flüchtete in Richtung Parkhaus, konnte aber durch Bundespolizisten im Bereich der Peterstraße festgenommen werden.





Zum Motiv seines Handelns schwieg der Gelsenkirchener. Gegen den wegen Drogen-

und Gewaltdelikten polizeibekannten Mann leitete die Bundespolizei ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

