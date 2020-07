Gelsenkirchener Schauburg bietet „Yesterday“ im Kino-Eiscafé

KInobetreiber Michael Meyer (links) und Theaterleiter Ralf Kolecki haben in der Schauburg in Gelsenkirchen-Buer den Betrieb im Corona-Modus wieder hochgefahren. Nun bieten sie auch wieder ihr Kino-Café, zunächst allerdings als Eiscafé.

Gelsenkirchen-Buer. In der Gelsenkirchener Schauburg wird das Kino-Café wiederbelebt – zunächst allerdings als Eiscafé. Zum Start läuft am 13. Juli „Yesterday“.

Der Kinobetrieb in der Gelsenkirchener Schauburg ist im Corona-Modus bereits wieder angelaufen, nun kehrt auch das beliebte „Kino-Café“ zurück – und verwandelt sich vorübergehend in das „Kino-Eiscafé“. Dies bedeutet: Statt Kaffee und Kuchen erhalten nun alle Gäste vor dem Filmerlebnis ein Eis (zumindest solange der Vorrat reicht).

„Die vier Filme, die aufgrund der temporären Kinoschließung ausgefallen sind, werden wir in den nächsten Monaten nachholen und dabei Zusatzvorstellungen außerhalb der gewohnten Kino-Café-Termine anbieten“, kündigt Stephan Zabka für das Kino-Team an. „Wir beginnen mit dem zauberhaften musikalischen Film Yesterday, der sich um die unvergesslichen Songs der Beatles dreht.“

Gelsenkirchener Schauburg verkauft Tickets online und an der Kasse

Yesterday wird am Montag, Dienstag und Mittwoch, 13. bis 15. Juli, jeweils um 14.30 Uhr und Mittwoch auch um 17.30 Uhr laufen. Karten für alle Vorstellungen sind jetzt auf der Schauburg-Website und an der Kinokasse erhältlich. Die Schauburg empfiehlt, die Kinokarten online zu buchen. Ein gebuchtes Ticket kostet derzeit nicht mehr als eine Karte an der Kinokasse. Bereits erworbene Karten für eine ausgefallene „Kino-Café“-Vorstellung müssen an der Kinokasse gegen neue Tickets eingetauscht werden.

