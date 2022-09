Gelsenkirchener Schalke-Fan verletzt Jungen (12) mit Flasche

Gelsenkirchen/ Castrop-Rauxel. Bei der Anreise zum Derby Dortmund gegen Schalke kam es zu einigen Zwischenfällen. Unter anderem verletzte eine geworfene Flasche einen Jungen.

Im Rahmen des Derbys zwischen Schalke 04 und Dortmund kam es zu zwei Zwischenfällen, bei denen die Bundespolizei eingreifen mussten. Bereits in der Anreisephase in Richtung Dortmund stellten Bundespolizisten am Bahnhof in Castrop-Rauxel einen 20-Jährigen Fan aus Gelsenkirchen, der aus dem wartenden S2 eine Glasflasche geworfen hatte.

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Die Glasflasche traf einen 12-jährigen Jungen im Gesicht. Bundespolizisten, die sich im Zug befanden, stellten den Täter, der sich umgehend dazu bekannte und bei dem Jungen entschuldigte. Der Verletzte musste mit Verdacht auf Nasenbeinbruch ein Krankenhaus aufsuchen. Die Bundespolizei ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Deutschen.

Sachschaden entstand bei der Anreise mit den Entlastungszügen, die 1400 Schalke-Fans nach Dortmund gebraucht hatten. Als die Fans ausgestiegen waren, stellten Bundespolizisten massive Beschädigungen an mehreren Zügen fest. In einem Zug wurde wurden Teile der Deckenverkleidung herausgebrochen. Zudem war die Scheibe einer Tür defekt. Unbekannte hatten den Zug auf der Hinfahrt mit bisher unbekannten Gegenständen beworfen, wobei die Scheibe zersplitterte. Es wurden Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Ansonsten blieb es nach Angaben der Bundespolizei während und nach dem Spiel vergleichsweise ruhig.

