Gelsenkirchener Rotarier richten wieder Benefizturnier aus

Groß gegen Klein: Beim „Daganfutu“, einem Fußballturnier der Gelsenkirchener Rotarier und Amigonianer, spielen in einer Mannschaft immer zwei Kinder und zwei Erwachsene.

Gelsenkirchen. Am 8. September findet in Gelsenkirchen-Feldmark wieder das Fußballturnier „Daganfutu“ statt. Gespielt wird für ein ganz besonderes Projekt.

„Daganfutu“: Das ist kein Wort aus irgendeiner Fremdsprache, sondern steht als Abkürzung für „Das ganz andere Fußballturnier“. Bereits zum 13. Mal lädt der Rotary Club Gelsenkirchen in diesem Jahr zu dieser besonderen Veranstaltung: Sie findet statt am Freitag, 8. September, ab 15.30 Uhr auf der Sportanlage Fürstinnenstraße in Gelsenkirchen-Feldmark. Unterstützt werden soll damit das Projekt „Kids ins Team“.

Bereits 2008 hatten die Rotarier zusammen mit der katholischen Ordensgemeinschaft der Amigonianer das Projekt ins Leben gerufen. Bei „Kids ins Team“ geht es darum, Kindern aus sozial benachteiligten Familien im Alter zwischen acht und zwölf Jahren den Zugang zu Sportvereinen in der Feldmark zu ermöglichen – auch und vor allem finanziell.

Beim Gelsenkirchener Turnier spielen Kinder mit Erwachsenen in einem Team

Mit Hilfe von Sozialarbeitern werden den Teilnehmern soziale Kernkompetenzen wie Zuverlässigkeit, Regeleinhaltung, Teamgeist und Fairness vermittelt. Der gemeinsame Sport gibt dabei über die Grenzen von Bildung und Nationalitäten hinweg die Chance, Freundschaften, soziale Kontakte und Freude am Fußballspielen zu erleben, vor allem auch erstmalig Hierarchien außerhalb der Familie anzuerkennen und dadurch zu sozial starken Persönlichkeiten heranzuwachsen.

Um dieses Projekt der Amigonianer zu finanzieren, richtet der Rotary Club Gelsenkirchen jährlich das „Daganfutu“ aus, bei dem der Spielspaß an erster Stelle stehen soll. Grundsätzlich wird das Turnier als Kleinfeldturnier durchgeführt, dabei wird auf kleine Tore ohne Torwart gespielt. Eine Mannschaft besteht aus vier Feldspielern: Dabei spielen in einer Mannschaft immer zwei Erwachsene mit zwei Kindern, die nicht älter als zwölf Jahre alt sind, zusammen. Jeweils ein Kind jeder Mannschaft wird von den Amigonianern zur Verfügung gestellt, Ersatzspieler kann jede Mannschaft so viel haben, wie sie möchte. Die Spielzeit beträgt zwölf Minuten. Ganz wichtig: Jeder übertriebene Körperkontakt auf dem Spielfeld wird vom Schiedsrichter sofort abgepfiffen und mit einem Freistoß und gegebenenfalls sogar mit einer Zeitstrafe geahndet.

Für das leibliche Wohl rund um das Turnier ist gesorgt, auch die Einnahmen aus dem Verkauf kommen dem Projekt zugute. Darüber hinaus können bei einer Tombola viele Preise gewonnen werden.

Wer beim Turnier mitmachen möchte, kann sich per E-Mail anmelden, die Adresse lautet flangeuwe@aol.com. Spenden für das Projekt „Kids ins Team“ kann man hier:

Sparkasse Gelsenkirchen

BLZ 420 500 01

Konto 101175000

IBAN: DE72 420 500 010 101 175 000

BIC: WELADED1GEK

Stichwort: „Rotary Hilfswerk Gelsenkirchen e.V.“

