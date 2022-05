Gelsenkirchener Rollerfahrer nach Sturz schwer verletzt

Ein Rollerfahrer ist am Montag, 2. Mai, beim Abbiegen in Gelsenkirchen gestürzt und hat sich schwer verletzt.

Gelsenkirchen-Erle. Schwer verletzt worden ist ein Rollerfahrer nach einem Sturz in Gelsenkirchen. Die Polizei spricht von einem Alleinunfall.

Ein Rollerfahrer ist am Montag, 2. Mai, beim Abbiegen in Gelsenkirchen gestürzt und hat sich schwer verletzt.

Gelsenkirchener (52) nach Sturz an Kurt-Schumacher-Straße schwer verletzt

Der 52-jährige Gelsenkirchener ist am Montag um 5.40 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Willy-Brandt-Allee in Erle unterwegs gewesen und wollte nach links auf die Kurt-Schumacher-Straße abbiegen. Dabei stürzte der Mann mit seinem Kleinkraftrad und wurde schwer verletzt. Andere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache dauern an. Die Kreuzung wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Folgen Sie uns auf Instagram: www.instagram.com/wazgelsenkirchen_getaggt

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen