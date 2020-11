Gelsenkirchener Rat will freiwilligen Verzicht aufs Böllern

Am Donnerstag berät der Gelsenkirchener Rat über eine Resolution, die zum freiwilligen Verzicht aufs Silvesterfeuerwerk aufruft.

Am kommenden Donnerstag tritt der Rat der Stadt Gelsenkirchen erneut zusammen. Ganz oben auf der Tagesordnung: Eine Vorlage über eine Resolution zum Thema Böllern an Silvester.

In der Vergangenheit sei aus der Bevölkerung heraus mehrfach der Wunsch geäußert worden, auf private Feuerwerke an Silvester zu verzichten, heißt es in dem Resolutionsentwurf, über den der Rat am Donnerstag abstimmen soll. Die Bürgerinnen und Bürger sollen aufgefordert werden, freiwillig auf das Böllern zum Jahreswechsel zu verzichten.

Feuerwerk sorgt für riesige Mengen Müll in Gelsenkirchen

Die Belastung mit Luftschadstoffen sei bei Wetterlagen mit geringem Luftaustausch oft besonders hoch, heißt es weiter. Innerhalb kurzer Zeit reicherten sich dann gerade in den Ballungsräumen Luftschadstoffe in der Luft so an, dass es zu „Episoden mit erhöhter Belastung“ kommen kann. „Je nach Wetterlage ist daher die Feinstaubkonzentration nach dem jährlichen Silvesterfeuerwerk über viele Stunden hinweg so hoch wie sonst im ganzen Jahr nicht“, so der Entwurf.

Darüber hinaus sorgten Feuerwerke für riesige Mengen Müll und verursachten zahlreiche vermeidbare Unfälle. Ältere Menschen und kleine Kinder hätte oft Angst vor dem Lärm, der häufig auch viele Haus- und Wildtiere in Panik versetzt.

Das rechtfertige zwar noch kein grundsätzliches Feuerwerksverbot – der jeder Einzelne solle aber, so dei Resolution, für sich die Entscheidung treffen, auf Feuerwerk an Silvester zu verzichten.

