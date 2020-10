Gelsenkirchener Randalierer landet in Ausnüchterungszelle

In einer solchen Ausnüchterungszelle (Symbolbild) landete ein Gelsenkirchener, der am Donnerstag randaliert hat. Er beschädigte ein Auto, der Besitzer saß allerdings noch im Wagen.

Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen. In einer Ausnüchterungszelle landete ein Gelsenkirchener, der randaliert hat. Er beschädigte ein Auto, der Besitzer saß allerdings noch im Wagen.

Einen alkoholisierten Randalierer hat die Gelsenkirchener Polizei am Donnerstag, 8. Oktober, ins Gewahrsam gesteckt, damit der 53-jährige Gelsenkirchener nicht noch mehr Schaden anrichtet. Den Mann erwartet ein Strafverfahren.

Gelsenkirchener reißt Scheibenwischer ab – Besitzer sitzt aber noch im Auto

Der Gelsenkirchener hatt Polizeiangaben zufolge am Donnerstag gegen 18.50 Uhr auf der Hildegardstraße in Bulmke-Hüllen randaliert und dort mehrere volle Müllbehälter umgestoßen, so dass sich der Abfall auf dem Gehweg verteilte. Anschließend riss er den Heckscheibenwischer eines stehenden Wagens ab, in dem noch der Besitzer saß.

Mutige Zeugen stoppen den Randalierer und rufen Polizei

Couragierte Zeugen hinderten den 53-Jährigen daran, weitere Straftaten zu begehen und alarmierten die Polizei. Ein Atemalkoholtest verlief positiv. Die Beamten brachten ihn ins Gewahrsam, das er nach seiner Ausnüchterung wieder verlassen konnte.