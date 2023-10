Gelsenkirchener Prüfer stoßen auf Kakerlaken und Bruch-Bäder

Erneut sind Kontrolleure in Gelsenkirchen bei der Überprüfung von Wohnungen (Symbolbild) auf massive Mängel gestoßen.

Gelsenkirchen. Erschreckende Bilder boten sich Gelsenkirchener Prüfern, die Häuser kontrolliert haben. Warum Wohnungen sogar sofort geräumt wurden.

Erneut sind Kontrolleure in Gelsenkirchen auf massive Mängel gestoßen. Polizei, Kommunaler Ordnungsdienst, Jobcenter, Bauordnung haben jüngst insgesamt 20 Wohnungen an der Schalker Straße, Küppersbuschstraße und Metzer Straße genauer unter die Lupe genommen. Die Vermieter müssen nun schnellstmöglich die Mängel beseitigen.

Kakerlaken, nasse Keller, Schimmel an den Wänden – Einsturzgefahr in Bädern

Es sind erschreckende Bilder, die sich den Prüfern vor Ort zum Teil geboten haben. Nasse Keller, massive Feuchtigkeitsschäden mit Schimmelbildungen in allen Wohnungen sowie Kakerlakenbefall und einen Durchbruch der Geschossdecke fanden die Einsatzkräfte in einem der aufgesuchten Gebäude vor. Dem Vermieter wurde umgehend die Mängelbeseitigung auferlegt. Denn teilweise ist mit ihnen eine erhebliche Gefahr verbunden. Beispielsweise durch offenliegende (Stark-)Stromkabel.

Außerdem ist die Nutzung zweier Wohnungen mit sofortiger Wirkung untersagt worden. Grund dafür war nach Auskunft der Stadt „Einsturzgefahr in zwei Bädern“. Eine von der Stadt organisierte Notunterkunft sei von den Mieterinnen und Mietern allerdings nicht angenommen worden. Wo sie nun unterkommen, ist unklar, möglicherweise bei Freunden und Verwandten.

Bau-Mängel spielen bei den Kontrollen immer wieder eine Rolle. So auch dieses Mal. Bei einem Gebäude stießen die Kontrolleure auf undichte Fenster und auf eine defekte Lüftungsanlage in einem fensterlosen Badezimmer. Hinzu kommen sechs illegale Umbauten in Wohnungen, weshalb Nutzungsuntersagungen eingeleitet wurden.

Illegaler Kfz-Betrieb? Altautos, Fahrzeug und Motorenteile in Gelsenkirchener Hinterhof

Im Treppenhaus eines anderen Hauses entdeckten die Kontrolleure erhebliche Feuchtigkeitsschäden sowie zersplittertes Glas an mehreren Fenstern. Im Hof des Gebäudes fanden sich neben fahruntüchtigen Autos Motorenteile und Ersatzteile von Motorrädern. Dagegen schreitet nun die Bauordnung ein. Vorwurf: nicht genehmigte Altfahrzeuglagerung und illegale Fahrzeugreparaturen.

13 Bewohnerinnen und Bewohner wurden zudem von Amtswegen abgemeldet, da sie offensichtlich unter den angegebenen Adressen nicht mehr wohnen. Bei drei schulpflichtigen Kindern steht die Frage im Raum, ob die Kinder der Schulpflicht dauerhaft nicht nachkommen.

Im Umfeld der Gebäude hat der Verkehrsüberwachungsdienst dazu noch insgesamt 20 Verwarnungen ausgesprochen und fünf Fahrzeuge abgeschleppt, weil sie den Verkehr behinderten oder nicht versichert waren.

