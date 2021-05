Gelsenkirchener präsentieren ihre Vorgärten und Hinterhöfe

„Mach was draußen“: Unter diesem Motto steht der Wettbewerb der Städte Gelsenkirchen und Herten, den Nora Mrowitzki, Managerin Klimaanpassung der Stadt Gelsenkirchen (links) und Landschaftsarchitektin Ute Ellermann präsentieren.

Gelsenkirchen-Hassel. Wer einen schönen Vorgarten oder Hinterhof in Gelsenkirchen besitzt, kann an einem Wettbewerb teilnehmen. Darum geht’s – und das sind die Preise.

Vorgarten oder Hinterhof – Hauptsache schön! Ungefähr so könnte man die Zielrichtung eines neuen Wettbewerbes zusammenfassen, zu dem jetzt Bewohner von Gelsenkirchen und Herten aufgerufen sind.

Um die schönsten Vorgärten und grünsten Hinterhöfe zu finden, laden die beiden Städte im gemeinsamen Klimabündnis nun zum „Vorgartenwettbewerb mit Sonderpreis Hinterhöfe“ ein. Das Neue daran: Erstmals findet dieser Wettbewerb im gesamten Stadtgebiet von Gelsenkirchen und Herten statt. Unter dem Motto „Mach was draußen“ können also alle teilnehmen, die in den beiden Städten einen Vorgarten oder einen Hinterhof pflegen.

Darum geht es bei dem Wettbewerb in Gelsenkirchen und Herten

Den Gewinnerinnen und Gewinnern winken diverse Preise. Beste Chancen im Wettbewerb hat, wer seinen Garten bunt, ökologisch und kreativ anlegt. Viele Blumen, eine abwechslungsreiche, raumgreifende Bepflanzung, der Verzicht auf sogenannte Steinwüsten, die kreative Nutzung unterschiedlicher Materialien und ein geringer Anteil versiegelter Flächen zeichnen einen vorbildlichen Garten aus. „Auch Gestaltungen für ein gelungenes nachbarschaftliches Miteinander wie Spielbereiche und Treffpunkte fließen mit in die Evaluation ein“, betont Landschaftsarchitektin Ute Ellermann, die den Wettbewerb fachlich begleitet. Sie wird unterstützt durch eine gartenbegeisterte Experten-Jury.

Christoph Heidenreich, Stadtbaurat in Gelsenkirchen, hebt die Bedeutung der Hinterhöfe hervor: „Gerade in den dicht bebauten städtischen Bereichen sind die Hinterhöfe wichtige Orte, die durch Entsiegelungen und Begrünungen für bessere Lebensqualität im Klimawandel sorgen können“

Das sind die Bedingungen für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Mitmachen kann jeder, der einen Vorgarten oder Hinterhof in Gelsenkirchen und Herten pflegt und bereit ist, mindestens drei Fotos von diesem Garten, gern mit Angaben zu den eigenen Ideen oder Überlegungen für die jeweilige Gestaltung einzusenden. Zu gewinnen gibt es Sach- und Geldpreise, darunter zweimal 500 Euro für den ersten Platz in der Kategorie „Vorgärten“ ebenso wie in der Sonderkategorie „Hinterhöfe“.

Die Broschüre und der Wettbewerbsaufruf können per E-Mail unter garten@gelsenkirchen-herten.de angefordert oder auf der Webseite www.gelsenkirchen-herten.de heruntergeladen werden. Für alle die nicht digital vernetzt sind, steht das Klimabündnis unter 0209 167-1010 für Fragen und als Hilfestellung zur Verfügung. Einsendeschluss für alle Teilnehmer ist der 30. Juni 2021.

