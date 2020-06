Gelsenkirchener Polizistin stellt Raddieb – Besitzer gesucht

Gelsenkirchen-Bismarck. Einen Raddieb hat die Gelsenkirchener Polizei mit seiner Beute erwischt. Nun wird der echte Besitzer des Trekkingrades gesucht.

Die Last eines Fahrrades auf dem Rücken statt umgekehrt - verdächtig. Einen guten Riecher hatte eine Gelsenkirchener Polizistin, als sie auf ihrem Weg zur Arbeit einen Mann bemerkte, der ein Rad trug anstatt damit zu fahren. Ihre Vorahnung bestätigte sich, die Polizei hat einen mutmaßlichen Raddieb geschnappt. Nun wird der echte Besitzer gesucht.

Beruflich hat die Beamtin nach Angaben der Polizei mit Fahrraddiebstählen zu tun. Daher kam ihr die Szene wohl auch so suspekt vor, als sie am Freitag, 6. Juni, den Mann mit dem Rad auf dem Rücken sah. Sie folgte ihn und verständigte weitere Kräfte. Auf einem Hinterhof an der Bismarckstraße in Bismarck fanden die Beamten schließlich Fahrrad und Träger. Das Trekkingrad war abgeschlossen und das Schloss am Hinterreifen mit einer Jacke verdeckt.

Trennschleifer und Handschuhe im Rucksack dabei

Wem gehört dieses Rad der Marke Cube? Die Polizei Gelsenkirchen sucht den Besitzer dieses Fahrrades. Foto: Foto: Polizei Gelsenkirchen

Der 37-jährige Gelsenkirchener gab laut Behörde an, dass Rad im Auftrag eines ihm nur mit Vornamen bekannten Freundes mitgenommen zu haben. Im Rucksack des Mannes fanden die Beamten allerdings unter anderem einen Akku-Trennschleifer und Handschuhe. Die Polizisten nahmen den Gelsenkirchener mit zur Wache, das Fahrrad stellten sie sicher. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet den Besitzer des Rades der Firma Cube in einer seltenen grünen Farbe, sich bei der Polizei unter 0209 365 8213 zu melden.