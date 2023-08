Gelsenkirchener Polizisten finden umgebautes Heroin-Handy

Gelsenkirchen-Altstadt. Drogenbesitz wird einem Gelsenkirchener vorgeworfen. Er hatte Heroin in einem Handy versteckt. Er hatte aber noch mehr verbotene Substanzen dabei.

Zu spät und dann noch vor den Augen der Polizei hat sich ein Mann bei einer Personenkontrolle seiner Drogen entledigt – nun muss sich der Gelsenkirchener vor Gericht verantworten. Ob es sich um einen mutmaßlichen Dealer handelt, ist noch unklar.

Gelsenkirchener versteckt Heroin-Päckchen in umgebautem Handy

Die Einsatzkräfte kontrollierten den 35-jährigen Mann am Kennedyplatz (Musiktheater im Revier) bereits am Donnerstag, 3. August, gegen 16.45 Uhr. In einem vermeintlich unbeobachteten Moment warf der Gelsenkirchener ein Mobiltelefon in eine angrenzende Grünfläche. Der Versuch, Beweismittel verschwinden zu lassen, fiel aber auf.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Die Einsatzkräfte fanden das durch den Aufprall aufgesprungene Gerät. Es diente nach dem Ausbau von Akku und sonstigen Bestandteilen offenbar als Versteck für Heroin-Päckchen. Zehn solcher Konsumeinheiten fanden die Beamten in dem Handy. Marktwert: rund 500 Euro.

Bei der Durchsuchung des 35-Jährigen fanden die Beamten außerdem noch eine geringe Menge Marihuana sowie diverse Tabletten. Smartphone und Drogen wurden sichergestellt.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen