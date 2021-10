Gelsenkirchener Polizeihund beißt Verdächtigen in den Fuß

Ein Diensthund der Polizei kam am Samstagmorgen in Gelsenkirchen-Buer zum Einsatz.

Gelsenkirchen-Buer. Eine Auseinandersetzung mit dem Gelsenkirchener Polizeihund „Duke“ lieferte sich ein Bueraner in seiner Wohnung. So ging der Kampf aus.

Mit einem äußerst renitenten Mann bekamen es Beamte der Gelsenkirchener Polizei am frühen Samstagmorgen in Buer zu tun. Am Ende musste Diensthund „Duke“ eingreifen.

Die Beamten durchsuchten gegen 2.30 Uhr die Wohnung eines Mannes: Der 39-Jährige war bereits mehrfach gewalttätig geworden, unter anderem auch gegen seine Ehefrau. Der Mann hatte sich in der ehelichen Wohnung vor den Polizisten versteckt.

Gelsenkirchener Polizeihund weiß sich zu wehren

Als Polizeidiensthund „Duke“ den 39-Jährigen Mann schließlich aufspürte, versuchte dieser, trotz Anwesenheit des Diensthundes die Polizeibeamten anzugreifen. Daraufhin wurde der Gelsenkirchener durch den Hund gebissen, was ihn aber nicht zur Aufgabe veranlasste. „Vielmehr begann er nun, nach dem Diensthund zu treten, so dass dieser das Verhalten des Mannes durch einen Biss in den Fuß quittierte“, so ein Polizeisprecher. Erst dann gab der Mann seinen Widerstand auf.

Die Beamten nahmen ihn mit aufs Revier – auf den Mann, der lediglich leichte und oberflächliche Verletzungen davontrug, warten jetzt Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Widerstandes sowie Beleidigung.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen