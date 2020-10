Gelsenkirchener Polizei zieht Fahrschulwagen aus dem Verkehr

Gelsenkirchen-Altstadt. Diese Fahrstunde war vorzeitig beendet: Die Gelsenkirchener Polizei zog einen Fahrlehrer aus dem Verkehr. Das sind die Gründe.

Ein schlechtes Beispiel für seinen Fahrschüler lieferte ein Fahrlehrer am Donnerstagmittag. Die Gelsenkirchener Polizei zog ihn vorerst aus dem Verkehr.

Die Gelsenkirchener Beamten stellten gleich zwei Verstöße fest

Die Beamten stoppten den Fahrschulwagen mit Essener Kennzeichen um 12.20 auf der Overwegstraße/Ecke Wittekindstraße. Der 36-jährige Fahrlehrer, der auf dem Beifahrersitz saß, trug keinen Mund- und Nasenschutz – der ist in Fahrschulwagen Pflicht. Am Steuer saß ein 17-Jähriger, der von seinem Fahrlehrer auf die in Kürze anstehende Fahrprüfung vorbereitet werden sollte.

Bei Begutachtung des Autos stellten die Polizisten außerdem fest, dass die Windschutzscheibe etwa esstellergroß spinnenförmig gerissen war. Die Beamten untersagten den weiteren Schulungsbetrieb. Der Fahrlehrer muss jetzt mit zwei Ordnungswidrigkeiten-Verfahren rechnen.