Gelsenkirchener Polizei zählt viele Gurtpflicht-Verstöße

Die Polizei kontrollierte am Mittwochmorgen auf der De-la-Chevallerie-Straße in Gelsenkirchen-Buer.

Buer. Die Polizei hat am Mittwoch in Gelsenkirchen-Buer die Einhaltung der Gurtpflicht kontrolliert. Das Ergebnis war laut Polizei „ernüchternd“.

Zwei Stunden lang haben Polizeibeamte am Mittwochmorgen auf der De-la-Chevallerie-Straße in Gelsenkirchen-Buer kontrolliert, ob sich Autofahrer an die Gurtpflicht halten. Das Ergebnis war aus Sicht der Polizei „ernüchternd“, wie ein Sprecher mitteilte.

Auch mitfahrende Kinder waren nicht oder nicht richtig angeschnallt

16 Fahrerinnen und Fahrer seien nicht angeschnallt gewesen und wurden zahlungspflichtig verwarnt, so der Sprecher. Zudem fertigten die Beamten zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen, weil mitfahrende Kinder nicht oder nicht richtig angeschnallt waren.

„Diese Bilanz ist traurig“, kommentierte Polizeisprecher Thomas Nowaczyk – immerhin gelte die Gurtpflicht in Deutschland schon seit 46 Jahren. „Es sollte sich herumgesprochen haben, dass ein richtig angelegter Sicherheitsgurt schwere Verletzungen verhindern und Leben retten kann“, so Nowaczyk.